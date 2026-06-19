उत्तर रेलवे ने मेगा ब्लॉक घोषित किया, कई ट्रेनों के मार्ग बदले; योगनगरी-पुरी एक्सप्रेस दिल्ली के दो मुख्य स्टेशन से कट जाएगी

मुजफ्फरनगर-मोदीनगर के बीच ब्रिज कार्य के लिए 19-20 जून को मेगा ब्लॉक के दौरान उत्तर रेलवे ने तीन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस दिल्ली के गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन और फरीदाबाद स्टेशनों से मुक्त रहेगी। देहरादून-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस रद और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 12 घंटे विलंब से पहुंची। स्पेशल ट्रेनों से NEET Re-Exam देने वाले छात्रों को सुविधा दी जाएगी।

उत्तर रेलवे ने मुजफ्फरनगर-मोदीनगर के बीच ब्रिज कार्य के लिए 19-20 जून को मेगा ब्लॉक घोषित किया है, जिससे तीन ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों के मार्ग पर अस्थायी बदलाव किया गया। ब्रिज संख्या-61 पर पीएससी स्लैब लगाने के कार्य के लिए मेगा ब्लाक 19 जून को पूर्वाह्न 11 बजकर10 मिनutet से 20 जून को रात दो बजकर 35 मिनट तक रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रेन संख्या 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस को मेरठ सिटी, खुर्जा, मथुरा और आगरा कैंट मार्ग से संचालित किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन और फरीदाबाद स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इसके अलावा 04429 शकूरबस्ती-सहारनपुर जंक्शन और 04430 सहारनपुर जंक्शन-शकूरबस्ती पैसेंजर ट्रेनों को दिल्ली शाहदरा-शामली मार्ग से संचालित किया जाएगा। देहरादून-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस रद कर दी गई। पुरी से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस करीब 12 घंटे विलंब से पहुंची। इससे योगनगरी से पुरी जाने वाली ट्रेन भी प्रभावित हुई। सुबह 6.

44 पर हरिद्वार पहुंचने वाली ट्रेन शाम साढ़े चार बजे गंतव्य को रवाना हुई। इससे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी रही। भीषण गर्मी में यात्री परेशान रहे। NEET Re-Exam देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी बक्सर-झाझा, गया और दरभंगा रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उत्तर रेलवे मेगा ब्लॉक योगनगरी ऋषिकेश पुरी एक्सप्रेस ब्रिज कार्य ट्रेन मार्ग परिवर्तन NEET Re-Exam स्पेशल ट्रेन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

30 दिन में परीक्षा कराना चुनौती: पेपर लीक रोकने के लिए NTA की जीरो ट्रस्ट नीति, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजरNEET re-exam zero trust policy paper leak controversy CBI investigation social media monitoring- 30 दिन में परीक्षा कराना चुनौती: पेपर लीक रोकने के लिए NTA की जीरो ट्रस्ट नीति, सोशल

Read more »

NEET Re-Exam: 21 जून की नीट परीक्षा से पहले हाई अलर्ट, कैबिनेट सचिव की चेतावनी- छेड़छाड़ की तो नहीं बख्शेंगेNEET UG Re-Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम परीक्षा को लेकर केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट सचिव ने चेतावनी

Read more »

NEET UG Re-test: नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर केंद्र सतर्क, गृह सचिव ने राज्यों और एजेंसियों संग की बैठकNEET UG re-exam 2026: नीटी यूजी री-एग्जाम के सुचारु और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी

Read more »

NEET UG तक सर्विस रोकने के आदेश को टेलीग्राम ने दी चुनौती, कंपनी के पास क्या कानूनी अधिकार हैं?NEET UG Re-Exam: NEET UG री-टेस्ट से पहले टेलीग्राम पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Read more »

Telegram: NEET UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, आज होगी सुनवाईनीट यूजी री-एग्जाम (NEET UG Re-Exam) से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर विवाद गहराता जा

Read more »

NEET UG Re-Exam: 21 जून की नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए हाई-लेवल बैठक, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की समीक्षाNEET UG Re-Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले तैयारियों को लेकर एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की

Read more »