उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी: सृष्टि दीक्षित और रजनीश यादव टॉपर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। कन्नौज की सृष्टि दीक्षित दसवीं में और प्रतापगढ़ के रजनीश यादव बारहवीं में टॉपर रहे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने आज अपनी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष की परीक्षाओं में, कन्नौज जिले की सृष्टि दीक्षित ने दसवीं (पूर्व मध्यमा द्वितीय) की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने बारहवीं (उत्तर मध्यमा द्वितीय) की परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह परिणाम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दसवीं की परीक्षा में सृष्टि दीक्षित ने 94.43 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जिससे उन्होंने प्रथम स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया। वहीं, प्रतापगढ़ की खुशबू सरोज 94.29 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ के दो छात्रों, मुलायम सिंह और प्रियंका सरोज ने संयुक्त रूप से 93.29 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अपनी जगह बनाई। इस वर्ष दसवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। छात्राओं ने इस वर्ष सभी वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो शिक्षा में उनकी बढ़ती भागीदारी और सफलता को दर्शाता है। बारहवीं की परीक्षा में रजनीश यादव ने 96.67 प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। वंशिका श्रीवास्तव 95.83 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर काजल और संस्कृति संयुक्त रूप से रहीं, जिन्होंने 95.50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यह ध्यान देने योग्य है कि रजनीश, वंशिका और काजल तीनों ही प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं, जबकि संस्कृति अमरोहा जिले से हैं। इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 2.79 प्रतिशत बढ़ा है, जो शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.

महेंद्र देव और संस्कृत बोर्ड सचिव शिवलाल ने संयुक्त रूप से यह परिणाम जारी किया। उन्होंने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। यह परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है और छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से इसे देख सकते हैं। परिषद ने यह भी बताया कि इस वर्ष परीक्षा का आयोजन कोविड-19 महामारी के दौरान भी सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। परिणाम जारी होने के बाद, छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। कई छात्रों ने अपनी सफलता पर अपने शिक्षकों और माता-पिता को धन्यवाद दिया। यह परिणाम निश्चित रूप से छात्रों को भविष्य में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में यह परिणाम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इस शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। परिषद का उद्देश्य संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है, और यह परिणाम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष के परिणाम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। परिषद ने छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, और इन योजनाओं का परिणाम अब दिखाई दे रहा है। परिषद का मानना है कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए परिषद हर संभव प्रयास कर रही है। परिणाम जारी होने के बाद, परिषद ने छात्रों को उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन छात्रों को करियर विकल्पों और उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। परिषद का उद्देश्य छात्रों को एक सफल भविष्य के लिए तैयार करना है। संस्कृत बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। यह परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल है। परिषद ने सभी छात्रों को बधाई दी है और उन्हें भविष्य में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। यह परिणाम न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए भी गर्व का क्षण है। संस्कृत शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल है, और यह परिणाम इस बात का प्रमाण है





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