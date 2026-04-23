उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी: 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका, स्कूल समय में बदलाव

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। लखनऊ में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं और तेज धूप के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 41.

1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान भी 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा था। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 43 प्रतिशत और न्यूनतम 16 प्रतिशत दर्ज किया गया। प्रदेश भर में गर्मी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल लू का असर मुख्य रूप से हरदोई जिले तक ही सीमित है। आने वाले दिनों में मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से गर्मी और भी असहनीय हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 26 अप्रैल से मौसम में कुछ बदलाव आने शुरू होंगे। आसमान में बादल छाने लगेंगे और 27 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और लोगों को लू से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी सामान्य से अधिक बनी रहेगी। गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश छात्रों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है, और कुछ स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। प्रयागराज में चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है, और उदयपुर में सुबह थोड़ी ठंडी हवा चलने के बाद गर्मी में तेजी आई है। गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्के रंग के कपड़े पहनें, और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें। सरकार ने गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों को अपडेट जानकारी प्रदान कर रहा है। गर्मी के कारण किसानों को भी परेशानी हो रही है, और फसलों को नुकसान होने की आशंका है। सरकार किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं बना रही है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में गर्मी की स्थिति चिंताजनक है, और लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गर्मी से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। गर्मी के कारण बिजली की मांग में भी वृद्धि हुई है, और बिजली विभाग ने आपूर्ति को बनाए रखने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। गर्मी के कारण सड़कों पर भी यातायात कम दिखाई दे रहा है, और लोग आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण बाजारों में भी भीड़ कम है, और दुकानदार भी जल्दी दुकानें बंद कर रहे हैं





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