उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, फलदार पौधों की संख्या बढ़ी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान को बड़ा कर दिया है। इस बार एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान में 30 प्रतिशत पौधे फलदार प्रजातियों के लगाए जाएंगे, जो पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अलावा, औद्योगिक लकड़ी, पर्यावरणीय और औषधीय पौधों का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान को एक बार फिर बड़ा कर दिया है। इस बार का लक्ष्य एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का है। प्रदेश भर की 2634 पौधशालाओं में कुल 56.33 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि यह अभियान व्यापक और सफल हो सके। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 30 प्रतिशत पौधे फलदार प्रजातियों के लगाए जाएंगे, जो पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अधिक हैं। यह कदम न केवल हरियाली बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण स्तर को भी मजबूत करेगा। फलदार पौधों में आम, जामुन, इमली, आंवला, बेल, कैथा, कटहल, अमरूद, अनार, बेर और महुआ जैसी प्रजातियां शामिल हैं, जो पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी सहारा देंगे। इस पौधारोपण महाभियान में सर्वाधिक 32 प्रतिशत पौधे औद्योगिक और इमारती लकड़ी वाली प्रजातियों के लगाए जाएंगे, हालांकि यह पिछले वर्ष के 35 प्रतिशत से तीन प्रतिशत कम हैं। इनमें शीशम, सागौन, खैर, बांस और सेमल जैसे पौधे शामिल हैं, जो भविष्य में लकड़ी की जरूरतों की पूर्ति और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए 18 प्रतिशत पौधे पीपल, बरगद, पाकड़, गुटेल, चिलबिल और गूलर जैसी पारंपरिक और पर्यावरण ीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लगाए जाएंगे। ये पौधे जैव विविधता को बढ़ाने और वायु गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, औषधीय और सुगंधित प्रजातियों के सात प्रतिशत पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, अर्जुन, सहजन, अशोक, जामुन और बेल शामिल हैं। चारा, शोभाकार और अन्य श्रेणी के छह-छ� प्रतिशत पौधे भी लगाए जाएंगे, जिनमें बकैन, बबूल, कचनार, सफेद सिरस, अमलतास, अलबीजिया अमारा, काला सिरस, बाटलब्रश, जाकरंदा, गुलमोहर, अकेसिया और अगस्त शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस महाभियान से प्रदेश में न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी.

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान को एक बार फिर बड़ा कर दिया है। इस बार का लक्ष्य एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का है। प्रदेश भर की 2634 पौधशालाओं में कुल 56.33 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि यह अभियान व्यापक और सफल हो सके। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 30 प्रतिशत पौधे फलदार प्रजातियों के लगाए जाएंगे, जो पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अधिक हैं। यह कदम न केवल हरियाली बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण स्तर को भी मजबूत करेगा। फलदार पौधों में आम, जामुन, इमली, आंवला, बेल, कैथा, कटहल, अमरूद, अनार, बेर और महुआ जैसी प्रजातियां शामिल हैं, जो पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी सहारा देंगे। इस पौधारोपण महाभियान में सर्वाधिक 32 प्रतिशत पौधे औद्योगिक और इमारती लकड़ी वाली प्रजातियों के लगाए जाएंगे, हालांकि यह पिछले वर्ष के 35 प्रतिशत से तीन प्रतिशत कम हैं। इनमें शीशम, सागौन, खैर, बांस और सेमल जैसे पौधे शामिल हैं, जो भविष्य में लकड़ी की जरूरतों की पूर्ति और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए 18 प्रतिशत पौधे पीपल, बरगद, पाकड़, गुटेल, चिलबिल और गूलर जैसी पारंपरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लगाए जाएंगे। ये पौधे जैव विविधता को बढ़ाने और वायु गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, औषधीय और सुगंधित प्रजातियों के सात प्रतिशत पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, अर्जुन, सहजन, अशोक, जामुन और बेल शामिल हैं। चारा, शोभाकार और अन्य श्रेणी के छह-छ� प्रतिशत पौधे भी लगाए जाएंगे, जिनमें बकैन, बबूल, कचनार, सफेद सिरस, अमलतास, अलबीजिया अमारा, काला सिरस, बाटलब्रश, जाकरंदा, गुलमोहर, अकेसिया और अगस्त शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस महाभियान से प्रदेश में न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी





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