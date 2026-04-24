उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी: प्रयागराज सबसे गर्म, 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव की उम्मीद

उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज सबसे गर्म शहर, 26 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव की संभावना।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को राज्य के 40 जिलों में लू और 17 जिलों में गर्म रात का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.

4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुल्तानपुर 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि फर्रुखाबाद में 28 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रात दर्ज की गई। गर्मी के कारण कानपुर में एक दुखद घटना हुई, जहां 45 वर्षीय सुनील कुमार की चलती बाइक पर ही मौत हो गई। परिवार और स्थानीय लोगों का मानना है कि तेज धूप के कारण उनकी जान गई, हालांकि पुलिस हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक की आशंका जता रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए, राज्य सरकार और विभिन्न धार्मिक स्थलों ने राहत के उपाय किए हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बर्फ के सिल्ले, साफ पानी और कूलर की व्यवस्था की गई है। बाड़ों को ठंडा रखने के लिए 48 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और गोरिल्ला को तरबूज और ककड़ी खिलाई जा रही है। वाराणसी के सारनाथ में मिनी जू में हिरण और बारहसिंगा को खरबूजा और खीरा खिलाया जा रहा है, और पक्षियों के आहार में बदलाव किया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बाघ के लिए ORS की व्यवस्था की गई है, और उसकी डाइट कम कर दी गई है ताकि उसे पेट की समस्याओं से बचाया जा सके। अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए जलधारा लगाई गई है, और भक्तों के लिए कॉरिडोर में रेड कारपेट और जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। ब्रज क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और नंदबाबा सहित प्रमुख मंदिरों में फूल बंगले सजाए जा रहे हैं, और भगवान को ठंडक देने के लिए खरबूजा और सत्तू जैसे भोग अर्पित किए जा रहे हैं। प्रियकांत जू मंदिर में भगवान के लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई है, और अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में तीन कूलर लगाए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू होगा, जो धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेगा। 28 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, 29 अप्रैल से गर्मी फिर से अपने सख्त तेवर दिखा सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी गर्मी का कहर जारी है, जहां बठिंडा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान में देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। गर्मी की वजह से कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, और जबलपुर-नर्मदापुरम में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने खराब फसल की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की घोषणा की है। पंजाब में आज भी तेज धूप रहने और मौसम के ड्राई रहने की संभावना है। यह स्थिति किसानों और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। गर्मी से होने वाली मौतों और बीमारियों से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है





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