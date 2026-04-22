उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को, पिछले वर्ष से तीन दिन पहले

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को घोषित करेगी। कुल 53,37,778 छात्रों ने परीक्षा दी थी। परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम गत वर्ष की तुलना में तीन दिन पहले, यानी 23 अप्रैल को घोषित करने जा रही है। यह महत्वपूर्ण घोषणा माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉ.

महेंद्र देव और परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा शाम चार बजे की जाएगी। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 25,23,112 छात्राएं, 28,14,612 छात्र और 54 ट्रांसजेंडर छात्र शामिल हैं। पिछले वर्ष यह परिणाम 25 अप्रैल को जारी किया गया था। इस बार की परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च तक किया गया था, जो कि कुल 15 दिनों में संपन्न हुई। वर्ष 2025 में यह अवधि 12 दिन थी। परीक्षा के संचालन के लिए पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। हाईस्कूल की परीक्षा में लगभग 26 लाख छात्रों ने और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 24.50 लाख छात्रों ने भाग लिया। एक विशेष पहल के तहत, जेलों में बंद 176 हाईस्कूल और 184 इंटरमीडिएट के छात्रों को भी परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया गया, जिन्होंने उत्साहपूर्वक परीक्षा में हिस्सा लिया। परिषद सचिव भगवती सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा परिणाम परिषद मुख्यालय से आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। छात्र अपना परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से देख सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों और विद्यालयों का विस्तृत आंकड़ा वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अनुसार, 596 राजकीय विद्यालय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और 3984 स्ववित्त पोषित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। प्रदेश में कुल विद्यालयों की संख्या लगभग 4512 एडेड, 2420 राजकीय और 22,300 वित्त विहीन विद्यालयों तक पहुंचती है। इस वर्ष 50 लाख से अधिक छात्रों ने बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लिया, जो कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की व्यापकता को दर्शाता है। बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नकल विहीन वातावरण में आयोजित की गईं। हाईस्कूल में लगभग 26.02 लाख और इंटरमीडिएट में 24.91 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद, 254 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 2.75 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच मात्र 15 कार्य दिवसों में पूरा किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड समय है। इस बार परिणाम को पूरी तरह से त्रुटिहीन बनाने के लिए एक विशेष कदम उठाया गया, जिसके तहत प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकी। भगवती सिंह ने छात्रों को आश्वासन दिया कि यदि किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं होती है, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) और कंपार्टमेंट (पूरक) परीक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों का मनोबल बनाए रखें और उन्हें सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। छात्रों के लिए पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जहां यूपी बोर्ड 10वीं के विद्यार्थी और यूपी बोर्ड 12वीं के विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह पहल छात्रों को समय पर और आसानी से परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी। परिषद का उद्देश्य है कि सभी छात्रों को उनकी शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिले और वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें





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