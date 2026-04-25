उत्तराखंड में पुरुषों की मौत का चौंकाने वाला आंकड़ा: हर दस में छह मौतें पुरुषों की

उत्तराखंड में मृत्यु दर के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि हर दस मौतों में से छह पुरुषों की हो रही हैं। यह अंतर जीवन के हर चरण में दिखाई देता है और इसके पीछे जोखिम भरी जीवनशैली, काम का दबाव और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं।
अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। आंकड़े कभी-कभी महज संख्याएं नहीं होते, बल्कि वे किसी छिपे हुए सत्य की परतें खोलते हैं। उत्तराखंड के मृत्यु आंकड़ों में भी एक ऐसा ही रहस्य छिपा हुआ है। इन आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है: उत्तराखंड में होने वाली हर दस मौतों में से छह मौतें पुरुष ों की होती हैं। वार्षिक औसत मृत्यु दर लगभग 58,000 है, जिसमें से 36,000 से अधिक मौतें पुरुष ों की और लगभग 22,000 मौतें महिलाओं की होती हैं। इसका अर्थ है कि हर साल महिलाओं की तुलना में लगभग 14,000 अधिक पुरुष ों की मृत्यु हो रही है। यह सिर्फ एक संख्यात्मक अंतर नहीं है, बल्कि यह पुरुष ों द्वारा दैनिक जीवन में सहन की जाने वाली थकान, जिम्मेदारियों, जोखिमों और अनदेखी की गई स्वास्थ्य समस्याओं की एक मौन कहानी है। स्वास्थ्य विभाग के जन्म-मृत्यु पंजीकरण आंकड़ों की गहन जांच से पता चलता है कि यह प्रवृत्ति किसी विशेष आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर चरण में दिखाई देती है। 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में, पुरुष ों की मृत्यु दर महिलाओं से दोगुनी है। 25 से 34 वर्ष की आयु में, यह अंतर लगभग 2.4 गुना बढ़ जाता है। 35 से 44 वर्ष की आयु में, यह अंतर लगभग तीन गुना तक पहुंच जाता है। 45 से 54 वर्ष की आयु में भी, पुरुष ों की मृत्यु दर महिलाओं से लगभग 2.1 गुना अधिक है। 55 से 64 वर्ष की आयु में यह अंतर लगभग दोगुना बना रहता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह अंतर कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। हैरानी की बात यह है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में भी पुरुष ों की संख्या महिलाओं से अधिक है। यह पैटर्न राज्य के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर जगह समान रूप से दिखाई देता है। गांवों की संकरी पगडंडियों से लेकर शहरों की व्यस्त सड़कों तक, मृत्यु का यह पैटर्न अपरिवर्तित रहता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.
एनएस बिष्ट का कहना है कि कई कारक मिलकर इस स्थिति को उत्पन्न करते हैं। वे जोखिम भरी जीवनशैली, काम का अत्यधिक दबाव, तनाव, समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त न करना और छोटी-छोटी स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही को इस असंतुलन के मुख्य कारण मानते हैं। विभिन्न आयु वर्गो में मृत्यु के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1-14 वर्ष की आयु में 265 पुरुष और 259 महिलाएं, कुल 524 मौतें। 15-24 वर्ष की आयु में 1010 पुरुष और 505 महिलाएं, कुल 1515 मौतें। 25-34 वर्ष की आयु में 2393 पुरुष और 999 महिलाएं, कुल 3392 मौतें। 35-44 वर्ष की आयु में 3618 पुरुष और 1341 महिलाएं, कुल 4959 मौतें। 45-54 वर्ष की आयु में 4928 पुरुष और 2327 महिलाएं, कुल 7255 मौतें। 55-64 वर्ष की आयु में 6422 पुरुष और 3473 महिलाएं, कुल 9895 मौतें। 65-69 वर्ष की आयु में 4156 पुरुष और 2791 महिलाएं, कुल 6947 मौतें। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु में 13091 पुरुष और 10330 महिलाएं, कुल 23421 मौतें। कुल मिलाकर, 36232 पुरुषों और 22233 महिलाओं की मृत्यु हुई, जिसका अंतर 14,000 है। सबसे अधिक मौतें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में दर्ज की गई हैं। यह आंकड़े चिंताजनक हैं और इस दिशा में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरुषों के स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, काम के दबाव और तनाव को कम करने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए
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