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उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं से संपत्ति खरीदने पर अब ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था

शासन News

उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं से संपत्ति खरीदने पर अब ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था
ई-पंजीकरणसरकारी संस्थाएंबैनामा
📆07-06-2026 17:50:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और यूपीसीडा जैसी सरकारी संस्थाओं से संपत्ति खरीदने के बाद बैनामा कराने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब रजिस्ट्री कार्यालय में जाएँ, भीड़ में पreferent न होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निबंधन विभाग के प्रेरणा साफ्टवेयर पर लागिन देने से अधिकृत अधिकारी दस्तावेज स्वीकृति, स्टांप शुल्क जमा और रजिस्ट्रीकरण ऑनलाइन कराएंगे। सत्यापन के लिए डिजिटल बायोमीट्रिक, आधार और मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। महानिरीक्षक निबंधन ने इस प्रचार के लिए आदेश दिया है।

सरकारी संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से संपत्ति खरीदने पर अब बैनामा कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थाओं से संपत्ति का ई-पंजीकरण अब आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। विकास प्राधिकरण , आवास एवं विकास परिषद, यूपीसीडा समेत किसी भी सरकारी संस्था से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति की खरीद करने पर उसका बैनामा कराने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय की भीड़ में दिनभर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन ने ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था को लागू करते हुए सभी संस्थाओं को निबंधन विभाग के प्रेरणा साफ्टवेयर पर अलग से लागिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इन संस्थाओं में तैनात अधिकृत अधिकारी सभी औपचारिकताएं और प्रक्रिया पूरी कराकर रजिस्ट्री की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद संबंधित उप निबंधक आनलाइन ही दस्तावेजों का परीक्षण करके उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। स्टांप और निबंधन शुल्क भी आनलाइन ही जमा होगा। प्रेरणा पोर्टल पर अधिकृत सरकारी संस्थाओं (विकास प्रাধिकरण, आवास विकास परिषद , यूपीसीडA) को भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग से लागिन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश की महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने स्थानीय अधिकारियों को इसका प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। एआईजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस का कहना है कि शासन का आदेश मिल गया है। यह अच्छा प्रयास है। इससे सरकारी संस्थाओं के आवंटियों को राहत मिलेगी। उप निबंधक कार्यालयों की भीड़ भी कम होगी। इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए मेडा और आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी। प्रत्येक संस्था में इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी नामित किया जाएगा। ई पंजीकरण केवल अनुमोदित योजनाओं और स्वीकृत दस्तावेजों के लिए होगा। ई पंजीकरण के लिए डिजिटल बायोमीट्रिक, डिजिटल हस्ताक्षर, फोटो और आधार की ई केवाईसी अनिवार्य होगी। पक्षकारों की ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सत्यापन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और परीक्षण संबंधित उप निबंधक द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रीकरण और पृष्ठांकन की प्रक्रिया होगी.

सरकारी संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से संपत्ति खरीदने पर अब बैनामा कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थाओं से संपत्ति का ई-पंजीकरण अब आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, यूपीसीडा समेत किसी भी सरकारी संस्था से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति की खरीद करने पर उसका बैनामा कराने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय की भीड़ में दिनभर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन ने ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था को लागू करते हुए सभी संस्थाओं को निबंधन विभाग के प्रेरणा साफ्टवेयर पर अलग से लागिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इन संस्थाओं में तैनात अधिकृत अधिकारी सभी औपचारिकताएं और प्रक्रिया पूरी कराकर रजिस्ट्री की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद संबंधित उप निबंधक आनलाइन ही दस्तावेजों का परीक्षण करके उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। स्टांप और निबंधन शुल्क भी आनलाइन ही जमा होगा। प्रेरणा पोर्टल पर अधिकृत सरकारी संस्थाओं (विकास प्रাধिकरण, आवास विकास परिषद, यूपीसीडA) को भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग से लागिन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश की महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने स्थानीय अधिकारियों को इसका प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। एआईजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस का कहना है कि शासन का आदेश मिल गया है। यह अच्छा प्रयास है। इससे सरकारी संस्थाओं के आवंटियों को राहत मिलेगी। उप निबंधक कार्यालयों की भीड़ भी कम होगी। इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए मेडा और आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी। प्रत्येक संस्था में इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी नामित किया जाएगा। ई पंजीकरण केवल अनुमोदित योजनाओं और स्वीकृत दस्तावेजों के लिए होगा। ई पंजीकरण के लिए डिजिटल बायोमीट्रिक, डिजिटल हस्ताक्षर, फोटो और आधार की ई केवाईसी अनिवार्य होगी। पक्षकारों की ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सत्यापन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और परीक्षण संबंधित उप निबंधक द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रीकरण और पृष्ठांकन की प्रक्रिया होगी

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