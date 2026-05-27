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उत्तराखंड-हिमाचल में जंगल की आग से विकराल स्थिति, सरकार ने मददगारों के लिए 1 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा

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उत्तराखंड-हिमाचल में जंगल की आग से विकराल स्थिति, सरकार ने मददगारों के लिए 1 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा
जंगल की आगउत्तराखंडहिमाचल प्रदेश
📆27-05-2026 15:41:00
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उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं ने भयावह रूप ले लिया है. चमोली में एक महिला की मौत, कई इलाकों में जंगल जल रहे हैं. सरकार ने आग बुझाने में मदद करने वालों को 1 लाख रुपये तक इनाम देने का प्रस्ताव रखा है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं ने भयावह रूप ले लिया है। चमोली जिले में जंगल की आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि कई इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आग बुझाने में मदद करने वालों को 1 लाख रुपये तक का इनाम देने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देहरादून में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बढ़ता तापमान लंबा सूखा और अल-नीनो जैसे कारणों से जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और सूखे का दौर लंबा खिंच सकता है। इससे खतरा और गहरा जाएगा। सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए एक नया प्लान लाया है जिसमें बेहतर काम करने वाली टीमों और लोगों के लिए 1 लाख रुपये के अलावा 75 हजार और 51 हजार रुपये के पुरस्कार भी तय किए गए हैं ताकि लोग जागरूक होकर प्रशासन की मदद के लिए आगे आएं। चमोली जिले के आदिबदरी क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है जहां जंगल में लगी आग की चपेट में आने से सुरेशी देवी नाम की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात जंगल में आग तेजी से फैली और महिला उसकी चपेट में आ गईं। चमोली के नारायणबगड़ क्षेत्र के पालछूनी गांव के पास भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जंगल में आग लगाए जाने की आशंका है। सूखी घास तेज हवाओं और बढ़ती गर्मी की वजह से आग तेजी से फैल रही है। विकासनगर के त्यूणी क्षेत्र की देवघार रेंज में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है यहां जंगलों के साथ सेब के बागीचे और ग्रामीणों की छनिया भी जलकर राख हो गई हैं। गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। नई टिहरी में भी जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही जिला मुख्यालय के पास छमुंड और पोखाल रेंज के कई इलाकों में जंगल लगातार जल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है और जंगली जानवर भी सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं। कसौली के जंगेसू थारूगढ़ और मनौण गांवों के पास जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ हेलिकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है ऊंचाई वाले इलाकों में हेलिकॉप्टर से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में उत्तराखंड में 14,638 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं इनमें 23,682 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए और कई लोगों की जान भी गई। ऐसे में अब सरकार और स्थानीय लोग मिलकर जंगलों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में आग लगने की सूचना तुरंत दें और आग बुझाने में सहयोग करें। सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार योजना से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और कई स्थानीय निवासी स्वयंसेवक के रूप में आग बुझाने के अभियान में जुट गए हैं.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं ने भयावह रूप ले लिया है। चमोली जिले में जंगल की आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि कई इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आग बुझाने में मदद करने वालों को 1 लाख रुपये तक का इनाम देने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देहरादून में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बढ़ता तापमान लंबा सूखा और अल-नीनो जैसे कारणों से जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और सूखे का दौर लंबा खिंच सकता है। इससे खतरा और गहरा जाएगा। सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए एक नया प्लान लाया है जिसमें बेहतर काम करने वाली टीमों और लोगों के लिए 1 लाख रुपये के अलावा 75 हजार और 51 हजार रुपये के पुरस्कार भी तय किए गए हैं ताकि लोग जागरूक होकर प्रशासन की मदद के लिए आगे आएं। चमोली जिले के आदिबदरी क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है जहां जंगल में लगी आग की चपेट में आने से सुरेशी देवी नाम की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात जंगल में आग तेजी से फैली और महिला उसकी चपेट में आ गईं। चमोली के नारायणबगड़ क्षेत्र के पालछूनी गांव के पास भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जंगल में आग लगाए जाने की आशंका है। सूखी घास तेज हवाओं और बढ़ती गर्मी की वजह से आग तेजी से फैल रही है। विकासनगर के त्यूणी क्षेत्र की देवघार रेंज में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है यहां जंगलों के साथ सेब के बागीचे और ग्रामीणों की छनिया भी जलकर राख हो गई हैं। गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। नई टिहरी में भी जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही जिला मुख्यालय के पास छमुंड और पोखाल रेंज के कई इलाकों में जंगल लगातार जल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है और जंगली जानवर भी सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं। कसौली के जंगेसू थारूगढ़ और मनौण गांवों के पास जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ हेलिकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है ऊंचाई वाले इलाकों में हेलिकॉप्टर से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में उत्तराखंड में 14,638 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं इनमें 23,682 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए और कई लोगों की जान भी गई। ऐसे में अब सरकार और स्थानीय लोग मिलकर जंगलों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में आग लगने की सूचना तुरंत दें और आग बुझाने में सहयोग करें। सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार योजना से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और कई स्थानीय निवासी स्वयंसेवक के रूप में आग बुझाने के अभियान में जुट गए हैं

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जंगल की आग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पुरस्कार चमोली

 

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