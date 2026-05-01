उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बेहोश, अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी आज शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल मेदांता अस्पताल, लखनऊ में भर्ती कराया गया है, जहाँ वे विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी को आज शुक्रवार को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई और वे बेहोश हो गए। यह घटना पार्टी कार्यालय में हुई, जहाँ वे कुछ समय पहले ही पहुंचे थे। श्री राय को तत्काल मेदांता अस्पताल , लखनऊ में भर्ती कराया गया है, जहाँ वे गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में हैं। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी भी गहन देखभाल की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि अजय राय जी पार्टी के कार्यालय में कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भाग ले रहे थे, तभी उन्हें सीने में दर्द, बेचैनी और असहजता महसूस होने लगी। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तुरंत उन्हें मेदांता अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद, डॉक्टरों की एक टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में, हार्ट अटैक की आशंका को देखते हुए, उनका ब्लड सैंपल लिया गया है और ट्रॉप टी और ट्रॉप आई जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण किए जा रहे हैं। मेदांता लखनऊ के निदेशक डॉ.
राकेश कपूर ने मीडिया को बताया कि श्री राय को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और कार्डियोलॉजिस्ट और ICU हेड सहित कई विभागों के विशेषज्ञ उनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में चिंता का माहौल है। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचकर श्री राय के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी श्री राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोपालगंज में अस्पताल और आसपास के मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे मरीजों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सहित चार जिलों में बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में आज एक चुनौतीपूर्ण दिन रहा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और मौसम की मार दोनों शामिल हैं
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