उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव

भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित होंगे।

उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य के कई प्रमुख जिलों में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आस-पास के क्षेत्रों में स्थित प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक

के सभी बोर्ड के सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन के समय में संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, ये सभी विद्यालय अब 22 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का पालन पूरी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जवाबदेही सौंपी गई है ताकि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को यद्यपि सोमवार की तुलना में अधिकतम तापमान में लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई, परंतु आम जनमानस को गर्मी से कोई विशेष राहत नहीं मिली। जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, वैसे-वैसे गर्म हवा के थपेड़े लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। दोपहर के समय सूरज की तपिश इतनी अधिक होती है कि राहगीर भी छांव की तलाश में भटकते नजर आते हैं। स्कूलों से छुट्टी के बाद अपने घरों को लौटते छोटे बच्चों के चेहरे भी तेज धूप और गर्मी की मार से मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस मौसम की गंभीरता को दर्शाते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और कामकाजी लोग भी दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, वर्तमान में रूखी पछुआ हवाओं के प्रभाव से राज्य में लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने मौसम का ताजा पूर्वानुमान साझा करते हुए बताया कि फिलहाल 25 अप्रैल तक इस प्रचंड गर्मी और तपिश से किसी प्रकार की राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान का स्तर लगातार 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे गर्मी का अहसास और अधिक बढ़ गया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि, राहत की बात यह है कि 26 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हवा की दिशा में बदलाव के कारण प्रदेशवासियों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतें ताकि लू के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। स्कूल प्रशासन को भी यह निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों को खुले में अधिक समय तक न रखें और विद्यालय परिसर में पीने के पानी व पंखों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें





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