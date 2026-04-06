उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को जारी होगी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग त्रुटि रहित सूची सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को समय पर डेटा सत्यापन और प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को अंतिम सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी , नवदीप रिन्वा ने सोमवार को एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग एक पूर्णतः सटीक और त्रुटि रहित सूची सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। रिन्वा ने यह बातें मथुरा के आकस्मिक दौरे के दौरान कहीं। वहां उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक

की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा सहित कई अन्य उच्चाधिकारी भी सम्मिलित हुए। विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को आंकड़ों के सत्यापन और प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अंतिम सूचियां निर्धारित समय पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो सकेंगी। राजनीतिक दलों को सूची वितरण के संबंध में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी को विशेष निर्देश दिए। उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी होगी। इस बैठक में उन्हें अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां प्रदान की जाएंगी। रिन्वा ने मतदाता सूची वितरण की पुष्टि करने वाली रसीदें भी मांगी हैं। ये रसीदें उनके कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। त्रुटि रहित सूची का लक्ष्य, निर्वाचन आयोग का मुख्य लक्ष्य एक त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। यह अभियान इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारियों को सभी आंकड़ों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समय पर प्रक्रियाओं को पूरा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों। इस व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क करें और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में सहायता करें। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अपनी जानकारी ऑनलाइन जांचने और आवश्यक सुधार करने की सुविधा भी प्रदान की है। इस कदम से मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग का मानना ​​है कि एक त्रुटि रहित मतदाता सूची निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए आवश्यक है। इसलिए, आयोग इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, मतदाता पहचान पत्र बनवाने और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि सभी पात्र मतदाता आगामी चुनावों में भाग लें और अपनी मताधिकार का प्रयोग करें। इस प्रक्रिया में, पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी प्रक्रियाओं का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि न रहे, आयोग लगातार निगरानी रख रहा है। इस संबंध में, जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपनी जानकारी की जांच करें और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। निर्वाचन आयोग एक समावेशी और सहभागी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग तकनीकी प्रगति का भी उपयोग कर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, मतदाताओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने और चुनाव संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। निर्वाचन आयोग का मानना ​​है कि तकनीकी प्रगति से चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा चुनाव कराना है जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय हो। इसके लिए, आयोग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग का मानना ​​है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय मतदाता आधार आवश्यक है। इसलिए, आयोग मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उत्तर प्रदेश चुनाव मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनरीक्षण

United States Latest News, United States Headlines