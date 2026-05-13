उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी प्रतीक यादव की मौत हो गई

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी प्रतीक यादव की बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौत हो गई। प्रतीक यादव, जो राजनीति में सक्रिय रहने के बजाय अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस के लिए जाने जाते थे, सिर्फ 38 साल के थे। प्रतीक यादव के निधन से उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी भावुक हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी प्रतीक यादव की बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौत हो गई। प्रतीक यादव, जो राजनीति में सक्रिय रहने के बजाय अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस के लिए जाने जाते थे, सिर्फ 38 साल के थे। उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए अपने स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का सामना किया था। प्रतीक यादव के निधन से उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी बुरी तरह भावुक हो गई। प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में हुआ था और वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का दूसरे बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सौतेले भाई थे। प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से 27 मई 2011 को हुई थी। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हुए भी अपने रियल एस्टेट कारोबार में काफी सक्रिय थे और लखनऊ के कई बड़े प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े रहे। प्रतीक यादव की जिंदगी का एक उतार चढ़ावा रहा, एक समय था जब उनका वजन काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने अपने शरीर को बदल दिया। प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के सबसे फिट युवाओं में से एक मानी जाते थे, क्योंकि वह 'द फिट वर्ल्ड' नाम से लखनऊ में एक आधुनिक जिम भी चलाते थे। असल में, प्रवर्तन निदेशालय (सीबीआई) ने लंबे समय से प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के विरूद्ध धोखाधड़ी के मामले में उन्हे गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें बचाया गया। प्रतीक यादव ने राजनीति के चंगुल में नहीं उतरे, बल्कि अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और कारोबार को लेकर ज्यादा बाहर बना रहे थे। प्रतीक के सूबेदार अखिलेश यादव लगातार चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी प्रतीक यादव की बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौत हो गई। प्रतीक यादव, जो राजनीति में सक्रिय रहने के बजाय अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस के लिए जाने जाते थे, सिर्फ 38 साल के थे। उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए अपने स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का सामना किया था। प्रतीक यादव के निधन से उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी बुरी तरह भावुक हो गई। प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में हुआ था और वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का दूसरे बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सौतेले भाई थे। प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से 27 मई 2011 को हुई थी। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हुए भी अपने रियल एस्टेट कारोबार में काफी सक्रिय थे और लखनऊ के कई बड़े प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े रहे। प्रतीक यादव की जिंदगी का एक उतार चढ़ावा रहा, एक समय था जब उनका वजन काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने अपने शरीर को बदल दिया। प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के सबसे फिट युवाओं में से एक मानी जाते थे, क्योंकि वह 'द फिट वर्ल्ड' नाम से लखनऊ में एक आधुनिक जिम भी चलाते थे। असल में, प्रवर्तन निदेशालय (सीबीआई) ने लंबे समय से प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के विरूद्ध धोखाधड़ी के मामले में उन्हे गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें बचाया गया। प्रतीक यादव ने राजनीति के चंगुल में नहीं उतरे, बल्कि अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और कारोबार को लेकर ज्यादा बाहर बना रहे थे। प्रतीक के सूबेदार अखिलेश यादव लगातार चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं





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