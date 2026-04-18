उत्तर प्रदेश में बंदरों के उत्पात से राहत: वन विभाग ने जारी की अंतरिम कार्ययोजना

उत्तर प्रदेश में बंदरों के उत्पात और हमलों से लोगों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने एक अंतरिम कार्ययोजना बनाई है। इस योजना में तात्कालिक, निरोधात्मक और दीर्घकालीन उपाय शामिल हैं, जिनमें प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, बंदरों की संख्या का आकलन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, हेल्पलाइन जारी करना, और विशेष परिस्थितियों में बंदरों को मारने की छूट शामिल है।

उत्तर प्रदेश में बंदर ों के उत्पात और हमलों से लोगों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने एक अंतरिम कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत, तात्कालिक उपायों के रूप में, विभाग एक महीने के भीतर पूरे प्रदेश में बंदर ों से संघर्ष की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा। इसके साथ ही, बंदर ों की संख्या का आकलन, सूचनाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, हेल्पलाइन नंबर जारी करना और बंदर पकड़ने में माहिर व्यक्तियों व संस्थाओं को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करना भी शामिल है। इसी आधार पर लोगों को बंदर ों के

उत्पात से निजात दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। दीर्घकालीन उपायों के तहत, बंदरों के संघर्ष से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर, कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में बंदरों को मारने की छूट देने का भी प्रावधान है। यह कार्ययोजना इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए गए आदेशों के अनुपालन में बनाई गई है। इसमें तात्कालिक, निरोधात्मक और दीर्घकालीन उपाय शामिल हैं। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत, सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एक माह के भीतर बंदरों से संघर्ष बाहुल्य वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निरोधात्मक उपायों में जन जागरूकता कार्यक्रम, कूड़ा प्रबंधन, फलों की प्रजातियों का रोपण, और धार्मिक मान्यताओं के चलते बंदरों को भोजन देने वाले लोगों के लिए नगरीय निकायों द्वारा स्थान चयन और सूचना का प्रसार शामिल है। दीर्घकालीन उपायों में, बंदरों की प्रजनन दर को सीमित करने के लिए तकनीकी रिपोर्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में पकड़े गए बंदरों को बनाए जाने वाले रेस्क्यू सेंटर में आजीवन रखने का प्रावधान है। अत्यधिक संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर, सीमित अवधि के लिए इन क्षेत्रों में बंदरों को पीड़ित जंतु घोषित कर उन्हें मारने की छूट भी दी जा सकती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष में शामिल बंदरों को पकड़ने की कार्ययोजना की निगरानी के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। पकड़े गए बंदरों को प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले के वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यदि वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, तो उन्हें अन्य वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, सुनील चौधरी ने सभी प्रभागीय वनाधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों को प्रभावित क्षेत्रों में इस कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम प्रदेशवासियों को बंदरों से होने वाली परेशानी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।





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