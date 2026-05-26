Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

उत्तर प्रदेश में जिप्सम वितरण योजना से मिट्टी की सेहत में सुधार, किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान

Agriculture News

उत्तर प्रदेश में जिप्सम वितरण योजना से मिट्टी की सेहत में सुधार, किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान
जिप्सममिट्टी की सेहतकृषि अनुदान
📆26-05-2026 03:17:00
📰Dainik Jagran
95 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 53%

अगले कृषि वर्ष में उत्तर प्रदेश में 25,307 टन जिप्सम का वितरण किया जाएगा, जिससे किसानों को केवल 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा और शेष 75 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदानित होगा; यह पहल मिट्टी में कैल्शियम व सल्फर की कमी को दूर कर फसल उत्पादन में 5-10 प्रतिशत तक की वृद्धि का लक्ष्य रखती है।

उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग ने 2026-27 की वर्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए 25,307 टन जिप्सम का वितरण करने का निर्णय लिया है। यह पहल मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने, तथा खेती की जलधारण क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिप्सम , जिसमें लगभग सात दशमलव सात प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट होता है, मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर जिप्सम की खरीद पर केवल 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भारी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है। किसानों ने बताया है कि सल्फर की कमी से पौधों की नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा घट जाती है, जबकि कैल्शियम की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। जिप्सम इन दो प्रमुख पोषक तत्वों की पूर्ति कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिससे फसल की उत्पत्ति और गुणवत्ता में पाँच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रकार न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी। वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने दो अलग-अलग वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया है: 14,586 टन जिप्सम केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना से और शेष 10,721 टन राज्य योजना के तहत वितरित किया जाएगा। जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और वितरण की निगरानी हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मूल और शुद्ध जिप्सम ही किसानों तक पहुँचे। इस योजना का लक्ष्य न केवल मिट्टी की सेहत को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि सतत कृषि विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखना भी है, जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि को भविष्य में जलवायु परिवर्तन एवं बाजार की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके.

उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग ने 2026-27 की वर्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए 25,307 टन जिप्सम का वितरण करने का निर्णय लिया है। यह पहल मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने, तथा खेती की जलधारण क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिप्सम, जिसमें लगभग सात दशमलव सात प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट होता है, मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर जिप्सम की खरीद पर केवल 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भारी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है। किसानों ने बताया है कि सल्फर की कमी से पौधों की नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा घट जाती है, जबकि कैल्शियम की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। जिप्सम इन दो प्रमुख पोषक तत्वों की पूर्ति कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिससे फसल की उत्पत्ति और गुणवत्ता में पाँच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रकार न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी। वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने दो अलग-अलग वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया है: 14,586 टन जिप्सम केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना से और शेष 10,721 टन राज्य योजना के तहत वितरित किया जाएगा। जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और वितरण की निगरानी हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मूल और शुद्ध जिप्सम ही किसानों तक पहुँचे। इस योजना का लक्ष्य न केवल मिट्टी की सेहत को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि सतत कृषि विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखना भी है, जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि को भविष्य में जलवायु परिवर्तन एवं बाजार की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

जिप्सम मिट्टी की सेहत कृषि अनुदान उत्पादन वृद्धि उत्तर प्रदेश

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

80 हजार दर्शक क्षमता... 75 एकड़ में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जानिए डिटेल80 हजार दर्शक क्षमता... 75 एकड़ में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जानिए डिटेलदुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, अब कर्नाटक को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी जानकारी दी है.
Read more »

Weather Update: 98 Indian Cities Among Top-100 Hottest Global Cities, Bilaaspur Top SpotWeather Update: 98 Indian Cities Among Top-100 Hottest Global Cities, Bilaaspur Top SpotKey facts from the article: India accounts for 98 out of the top 100 hottest cities worldwide. Bilaaspur, Odisha is the current hottest city in India with a temperature of 40 degree Celsius. Byaods.com has released the list. India's summers are scorching too as many of the top 75 cities in the list are from India only. The next six cities listed are from Uttar Pradesh and Odisha
Read more »

आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम-मोबाइल नंबर और एड्रेस, क्या हैं UIDAI के नियम? - aadhaar card update rules change name mobile number address in aadhaar know the uidai rulesआधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम-मोबाइल नंबर और एड्रेस, क्या हैं UIDAI के नियम? - aadhaar card update rules change name mobile number address in aadhaar know the uidai rulesUIDAI ने आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर, पता और जन्मतिथि अपडेट करने के नियम तय किए हैं। नाम दो बार, जन्मतिथि और लिंग एक बार बदल सकते हैं, जबकि पता और मोबाइल नंबर कई बार अपडेट किया जा सकता है, जिसके लिए 75 रुपये शुल्क लगता है।
Read more »

महिलाएं मालकिन.. 01 अप्रैल से अब तक 17000 रजिस्ट्रियां, 10 हजार महिलाओं के नाम | Women Become Owner 17000 Registry Since April 1st Financial Year 10000 In Womens Names Bhopal Newsमहिलाएं मालकिन.. 01 अप्रैल से अब तक 17000 रजिस्ट्रियां, 10 हजार महिलाओं के नाम | Women Become Owner 17000 Registry Since April 1st Financial Year 10000 In Womens Names Bhopal NewsWomen Become Owner : वित्तीय वर्ष 2026-27 में रजिस्ट्री में आधी आबादी की संपत्ति की हिस्सेदारी 65 फीसदी। जिले में औसतन 75 नए पंजीयन हो रहे हैं।
Read more »

यूपी के सभी 75 जिलों में हर सप्ताह करना होगा ये खास काम, सीएम योगी ने जारी किया आदेशयूपी के सभी 75 जिलों में हर सप्ताह करना होगा ये खास काम, सीएम योगी ने जारी किया आदेशयूपी के सभी 75 जिलों में अब हर सप्ताह विकास खंड स्तर पर जनता चौपाल लगेगी. सीएम योगी ने आदेश जारी कर जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस शिकायत, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं. इस चौपाल में अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी और हर शिकायत के त्वरित निस्तारण पर फोकस रहेगा.
Read more »

MCD की अनदेखी: 75 ई-वाहनों को 4 साल से नहीं मिला कोई ड्राइवरMCD की अनदेखी: 75 ई-वाहनों को 4 साल से नहीं मिला कोई ड्राइवरदिल्ली में ईंधन बचाने और ईवी को बढ़ावा देने की अपील के बावजूद, एमसीडी की 75 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार साल से कबाड़ हो रही हैं। न तो इनको एमसीडी चलाने के लिए तैयार हैं और न ही यह बताने के लिए तैयार है कि आखिर क्यों एमसीडी इन वाहनों को नहीं चला रही है। जबकि ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों के उपयोग की सलाह स्वयं महापौर से लेकर सीएम और दिल्ली सरकार के मंत्री दे रहे हैं।
Read more »



Render Time: 2026-05-26 06:17:44