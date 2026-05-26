उत्तर प्रदेश में जिप्सम वितरण योजना से मिट्टी की सेहत में सुधार, किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान

अगले कृषि वर्ष में उत्तर प्रदेश में 25,307 टन जिप्सम का वितरण किया जाएगा, जिससे किसानों को केवल 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा और शेष 75 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदानित होगा; यह पहल मिट्टी में कैल्शियम व सल्फर की कमी को दूर कर फसल उत्पादन में 5-10 प्रतिशत तक की वृद्धि का लक्ष्य रखती है।

उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग ने 2026-27 की वर्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए 25,307 टन जिप्सम का वितरण करने का निर्णय लिया है। यह पहल मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने, तथा खेती की जलधारण क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिप्सम , जिसमें लगभग सात दशमलव सात प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट होता है, मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर जिप्सम की खरीद पर केवल 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भारी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है। किसानों ने बताया है कि सल्फर की कमी से पौधों की नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा घट जाती है, जबकि कैल्शियम की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। जिप्सम इन दो प्रमुख पोषक तत्वों की पूर्ति कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिससे फसल की उत्पत्ति और गुणवत्ता में पाँच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रकार न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी। वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने दो अलग-अलग वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया है: 14,586 टन जिप्सम केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना से और शेष 10,721 टन राज्य योजना के तहत वितरित किया जाएगा। जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और वितरण की निगरानी हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मूल और शुद्ध जिप्सम ही किसानों तक पहुँचे। इस योजना का लक्ष्य न केवल मिट्टी की सेहत को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि सतत कृषि विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखना भी है, जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि को भविष्य में जलवायु परिवर्तन एवं बाजार की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके.

उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग ने 2026-27 की वर्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए 25,307 टन जिप्सम का वितरण करने का निर्णय लिया है। यह पहल मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने, तथा खेती की जलधारण क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिप्सम, जिसमें लगभग सात दशमलव सात प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट होता है, मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर जिप्सम की खरीद पर केवल 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भारी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है। किसानों ने बताया है कि सल्फर की कमी से पौधों की नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा घट जाती है, जबकि कैल्शियम की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। जिप्सम इन दो प्रमुख पोषक तत्वों की पूर्ति कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिससे फसल की उत्पत्ति और गुणवत्ता में पाँच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रकार न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी। वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने दो अलग-अलग वित्तीय स्रोतों का उपयोग किया है: 14,586 टन जिप्सम केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना से और शेष 10,721 टन राज्य योजना के तहत वितरित किया जाएगा। जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और वितरण की निगरानी हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मूल और शुद्ध जिप्सम ही किसानों तक पहुँचे। इस योजना का लक्ष्य न केवल मिट्टी की सेहत को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि सतत कृषि विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखना भी है, जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि को भविष्य में जलवायु परिवर्तन एवं बाजार की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके





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जिप्सम मिट्टी की सेहत कृषि अनुदान उत्पादन वृद्धि उत्तर प्रदेश

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