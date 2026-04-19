उत्तर प्रदेश को मिलेगी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, मेरठ से प्रयागराज तक का सफर होगा सुगम

उत्तर प्रदेश को जल्द ही 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को काफी कम करेगा, टोल टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं और दो पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

उत्तर प्रदेश को एक और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है, जो राज्य के विकास को नई गति देगा। 594 किलोमीटर लंबा यह महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों से होकर गुजरेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधे जोड़ेगा। वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज की यात्रा में लगने वाला लंबा समय अब घटकर लगभग छह घंटे रह जाएगा, जो यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए एक बड़ी राहत है।

इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 36 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है, जो इसकी भव्यता और महत्व को दर्शाता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। कार चालकों के लिए एक तरफ का टोल टैक्स 1515 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, बस और ट्रक जैसे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह राशि 2405 रुपये होगी। भारी मालवाहक ट्रकों के लिए टोल टैक्स 9535 रुपये तक जा सकता है। यह टोल एक तरफ की यात्रा के लिए है, और दोनों तरफ की यात्रा के लिए अलग-अलग भुगतान करना होगा। एक्सप्रेसवे पर कुल 14 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिनमें मेरठ और प्रयागराज में दो मुख्य टोल प्लाजा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 छोटे टोल प्लाजा उन स्थानों पर बनाए गए हैं जहां से वाहन एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करेंगे, जिससे आवागमन सुगम हो सकेगा।

इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सुगमता के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक यह है कि दो पहिया वाहनों को इस एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि उच्च गति वाले एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहन अक्सर असुरक्षित होते हैं। यदि कोई दो पहिया वाहन चालक पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो 140 से अधिक जल स्रोतों जैसे नदियों, नहरों और अन्य जल निकायों के ऊपर से होकर गुजरेगा। इसके लिए विशेष पुलों और संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के उन निवासियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। यात्रा का समय कम होने से पर्यटन, व्यापार और व्यक्तिगत यात्राएं अधिक सुविधाजनक हो जाएंगी।

गंगा एक्सप्रेसवे की पहुंच उत्तर प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण जिलों तक होगी। यह मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अंत में प्रयागराज तक फैलेगा। यह एक्सप्रेसवे इन जिलों के लगभग 500 गांवों को भी कवर करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को होने की संभावना है, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और समग्र अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

यह परियोजना उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने की दिशा में एक और कदम है। यह न केवल यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि माल ढुलाई को भी गति देगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार द्वारा इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, जो भविष्य की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आने वाले कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश मेरठ प्रयागराज टोल टैक्स

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

यूपी में कुल कितने एक्सप्रेसवे? 594 KM लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी, चार नए Expressway जल्द देंगे रफ्तारयूपी की योगी सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. बजट में योगी सरकार ने चार नये एक्‍सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है. इसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. चार नये एक्‍सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी. आइये जानते हैं चार नये एक्‍सप्रेसवे के बाद यूपी में कितने एक्‍सप्रेसवे हो जाएंगे.

Read more »

594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर रहेगी ऑनलाइन नजर, टॉप गियर में नॉनस्टॉप दौड़ेगी कारएआई अधारित टेक्नॉलजी से एक्सप्रेसवे की हर लेन की ऑनलाइन जांच की जाएगी। स्विस तकनीक से बनने के साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता पता चलेगी। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा और भविष्य में इसे बलिया तक विस्तारित किया...

Read more »

Operation Sindhu: इस्राइल से लौटे 594 भारतीय नागरिक, MEA बोला- विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताइस्राइल-ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधू के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को इस्राइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के तीन विमान नई दिल्ली पहुंचे।

Read more »

IPL 2026: 594 इंटरनेशनल मैच अनुभव दिग्गज बना राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच, राहुल द्रविड़ की लेगा जगहRajasthan Royals New Head Coach: राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से हटने के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स (RR) में कोचिंग स्टाफ की कमान संभालने के लिए मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे.

Read more »

मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर कब दौड़ेंगे वाहन? इस ज‍िले में टोल बूथ भी हुए तैयारहसनपुर के मंगरौला में गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ बनकर तैयार हैं। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे पर अग्निशमन चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में एक्सप्रेसवे 23.

Read more »

बदला 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, अब उत्तराखंड तक होगा विस्तारगंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार अब अमरोहा-बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक किया जाएगा। यह नया अलाइनमेंट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों की सहमति से तय हुआ है।

Read more »