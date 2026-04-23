उत्तर प्रदेश में खेल क्रांति: 5 नए स्पोर्ट्स स्टेडियमों का निर्माण, सीएम योगी का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार गाजीपुर, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली में 5 नए स्पोर्ट्स स्टेडियमों का निर्माण कर रही है। गाजीपुर में 99% और हापुड़ में 70% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्रोत्साहन देने और खेल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, सरकार जल्द ही पांच नए अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम ों का निर्माण पूरा करने जा रही है। इन स्टेडियमों का निर्माण गाजीपुर , चंदौली , हापुड़ , संभल और शामली जिलों में किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। गाजीपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 99% पूरा हो चुका है। केवल कुछ मामूली कमियों को दूर करने का काम चल रहा है, जिसके बाद स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर हैंडओवर कर दिया जाएगा। हापुड़ में भी 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह तेजी से प्रगति कर रहा है। शामली में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि चंदौली में निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्टेडियम की इमारतें खड़ा करना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इन स्टेडियमों में मल्टीपर्पज हॉल, आधुनिक जिम, स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी के मैदान और फुटबॉल के शानदार मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे खिलाड़ियों को हर तरह की खेल गतिविधियों के लिए बेहतरीन माहौल मिलेगा। उत्तर प्रदेश खेल निदेशक डॉ.

आरपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य के 71 जिलों में 84 स्टेडियम पहले से ही चल रहे हैं। इन पांच नए स्टेडियमों के निर्माण से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक शानदार अवसर मिलेगा। जब खिलाड़ियों को अपने ही जिले में आधुनिक सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग मिलेगी, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। यह पहल राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का यह प्रयास न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। इन स्टेडियमों के बनने से युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, क्योंकि स्टेडियमों के संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौसम की बात करें तो, पंजाब में आज भी तेज धूप रहने की संभावना है और मौसम ड्राई रहेगा। आज़मगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बक्सर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चित्तौड़गढ़ में आठवीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है, ताकि छात्रों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। गर्मी को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और हाइड्रेटेड रहें





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

स्पोर्ट्स स्टेडियम उत्तर प्रदेश सीएम योगी खेल गाजीपुर हापुड़ चंदौली संभल शामली खेल बुनियादी ढांचा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भारत के इस मंदिर में हैं 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां, जानिए क्या है रहस्य?Mysterious Unakoti Temple: भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं, जिनके रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाए हैं. इनमें एक मंदिर वह है जहां कुल 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां हैं.

Read more »

4 विकेटकीपर बल्लेबाज जो टेस्ट में 99 पर हुए आउट, ऋषभ पंत के अलावा एक और भारतीय का नामभारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए। वह टेस्ट में 99 के स्कोर पर आउट होने वाले दुनिया के चौथे विकेटकीपर हैं।

Read more »

Bihar : 99 फीसदी घरों तक पहुंचा नल का जल, 98 प्रतिशत शिकायतों का हो रहा समाधानBihar: Tap water reaches 99 percent of homes, 98 percent of complaints are being resolved, 99 फीसदी घरों तक पहुंचा नल का जल, 98 प्रतिशत शिकायतों का हो रहा समाधान

Read more »

99 किलो की लड़की ने घटाया 40 Kg वजन...खानी शुरू की थीं ये चीजें, बताई डाइटweight loss diet and workout 99 kg girl lost 40 kg: 99 किलो की लड़की ने घटाया 40 Kg वजन...खानी शुरू की थीं ये चीजें, बताई डाइट

Read more »

दिल्ली-राजस्थान के 70% कैंडिडेट्स NEET UG में पास: मध्य प्रदेश का रिजल्ट 5% सुधरा; टॉप 100 में 99 कैंडिडेट ...NEET UG 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है जिसे 12.36 लाख कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले महेश कुमार ने इस एग्जाम में रैंक 1 और मध्य प्रदेश के इंदौर के उत्कर्ष अवधिया को रैंक 2 हासिल हुई है।

Read more »

Jharkhand News: झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर को मिली मंजूरी, एनएच-99 बनने से कोयलांचल क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगीJharkhand News | Jharkhand News in Hindi | Jharkhand | Jharkhand Central Corridor | Jharkhand Central Corridor approved | Jharkhand NH-99 | construction of NH-99 in Jharkhand | Jharkhand Government | Jharkhand Central Corridor Benefits |

Read more »