उत्तर प्रदेश में देसी गायों के दूध से बने स्कॉयर से भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही

उत्तर प्रदेश में देसी गायों के दूध को डेनमार्क की अल्ट्रा फिल्टर डेयरी तकनीक से प्रोसेस करके बनाए गए स्कॉयर नामक उत्पाद का सेना में प्रयोग हो रहा है। यह आयोजन गो-संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक नया मॉडल बन गया है। इंजीनियर एसएन द्विवेदी की स्टार्टअप ने इस काम को शुरू किया और अब उन्होंने अलीगढ़ में 500 देसी गायों की क्षमता वाली गोशाला का Schematic बना रहे हैं। योगी सरकार की पहल से पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आधुनिकीकरण का नया माडल विकसित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में देसी गाय ों का दूध अब डेनमार्क की तकनीक से बने ' स्कॉयर ' उत्पाद के जरिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहा है। यह 'यूपी मॉडल' गो-संरक्षण को ग देसी गाय ों का दूध ' स्कॉयर ' के जरिए सेना को मिल रहा।यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी दे रहा रफ्तार। उत्तर प्रदेश में गो-संरक्षण अब केवल एक पारंपरिक और धार्मिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रशक्ति, सैनिक सामर्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला एक नया 'यूपी मॉडल' बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है कि प्रदेश की देसी नस्ल की गायों का दूध अब सीधे तौर पर भारतीय सेना के जवानों की ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। डेनमार्क और आइसलैंड की अत्याधुनिक डेयरी तकनीक के इस्तेमाल से देसी गाय ों के दूध से एक विशेष प्रीमियम डेयरी उत्पाद वाइकिंग योद्धाओं की डाइट, अब भारतीय सेना की ताकत ' स्कॉयर ' मूल रूप से आइसलैंड का एक पारंपरिक डेयरी उत्पाद है, जिसे दही और चीज़ (Cheese) के बीच की श्रेणी में रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 1000 साल पहले उत्तरी यूरोप के खूंखार समुद्री योद्धा 'वाइकिंग्स' (Vikings) इसे अपनी मुख्य डाइट में शामिल करते थे। इसमें सामान्य डेयरी उत्पाद ों की तुलना में कहीं अधिक प्रोटीन और न के बराबर फैट होता है। अब यही उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर उत्पाद भारतीय सेना के जवानों को अधिक फिट, ऊर्जावान और हर मौसम में सक्षम बनाने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेनमार्क की अत्याधुनिक ' अल्ट्रा फिल्टर डेयरी तकनीक' और आइसलैंड की प्रोसेसिंग पद्धति का सफल प्रयोग किया जा रहा है। गिर और साहीवाल जैसी देसी नस्ल की गायों के दूध में प्राकृतिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। इस आधुनिक प्रोसेसिंग और अल्ट्रा-फिल्टर तकनीक के इस्तेमाल से स्कॉयर , ग्रीक योगर्ट , स्कॉयर पाउडर और पनीर जैसे उत्पादों की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है।इस अनूठे मॉडल के पीछे प्रयागराज के रहने वाले इंजीनियर एस.

एन.

द्विवेदी की अहम भूमिका है। उन्होंने नोएडा में 250 से अधिक देसी नस्ल की गायों के साथ आधुनिक डेयरी तकनीक और गो-संरक्षण को जोड़कर यह सफल स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब वे अलीगढ़ में 500 देसी गायों की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक और विशाल गोशाला विकसित कर रहे हैं। उनका यह प्रोजेक्ट रोजगार सृजन के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि की नई मिसाल पेश कर रहा है।योगी सरकार की इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम और गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का मानना है कि आधुनिक गोशालाएं, उन्नत डेयरी तकनीक और मूल्य संवर्धित गो-उत्पादों ने प्रदेश को नई दिशा दी है। गो-संरक्षण के इस मॉडल ने साबित कर दिया है कि अगर परंपरा को आधुनिक तकनीक और मार्केटिंग का साथ मिले, तो यह न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है





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