उत्तर प्रदेश में तेज आंधी‑तूफान और रेड अलर्ट: 43 जिलों में 100 किमी/घंटा तक की हवाएँ, 22 मृत्युघात

सामान्य से कम बरसात की आशंका के बीच यूपी में अचानक बदलते मौसम ने 43 जिलों में तेज हवाओं, आंधी‑तूफान और भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई क्षेत्रों में 100 किमी/घंटा तक की रफ़्तार वाले झोंके, भौतिक क्षति और 22 मौतों की रिपोर्ट आई।

उत्तर प्रदेश में इस मौसम के दौरान सामान्य से कम वर्षा की संभावना के बीच, अचानक बदलते वायुमंडल ने 43 जिलों में तीव्र आंधी‑तूफान और भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 31 मई तक प्रदेश में 80‑90 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर 100 किमी/घंटा तक की रफ़्तार वाले झोंके आ सकते हैं। शुक्रवार शाम को आगरा में 80‑90 किमी/घंटा की रफ़्तार से तीव्र आंधी आई, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने शहर के कई क्षेत्रों में सड़कों को घुटनों तक पानी से भर दिया। शाम को हाथरस, झांसी और ललितपुर में भी समान्य मात्रा में बारिश हुई, जिससे लोगों को इस अत्यधिक गर्मी से कुछ राहत मिली। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से निकलते जल के तेज प्रवाह ने कई वाहन डुबो दिए, जिनमें इनोवा‑ट्रैक्टर सहित दस गाड़ियां शामिल थीं और दो पर्यटकों की मौत हो गई। इसी अवधि में प्रदेश भर में आंधी‑तूफान के कारण 22 लोगों की जान गई। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल के स्लैब का गिरना और कच्चे मकान पर पेड़ का टूटना, क्रमशः छह मजदूरों और चार परिवारिक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बना। इसके अलावा जालौन, देवरिया, प्रतापगढ़, महाराजगंज, अंबेडकरनगर, फतेहपुर, बलिया और रायपुर जैसे जिलों में भी कई मौतें दर्ज हुईं। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के साथ 28 मई से सक्रिय हो चुके नए पश्चिमी विक्षोभ ने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक तूफान का खतरा है, जहाँ हवा की रफ़्तार 100 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है और यह परिस्थिति 1 जून तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि बारिश से पहले कभी‑कभी सूरज के चारों ओर रिंग जैसी छटा दिखाई देती है, जैसा कि संत कबीरनगर में देखा गया। इसके अलावा, निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, मई के अंत और जून की पहली हफ़्ते में 'नौतपा' नामक अवधि आती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और पृथ्वी व सूर्य के निकटतम दूरी के कारण तीव्र गर्मी का अनुभव होता है। इस साल यह प्रक्रिया 25 मई को शुरू हुई, और अगले नौ दिन तक तापमान अपने शिखर पर रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वी राज्य से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक ट्रॉफ़ लाइन सक्रिय है, जबकि दक्षिण‑बिहार के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। जम्मू‑कश्मीर के आसपास का मौसमी सिस्टम भी सक्रिय है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी‑तूफान और भारी वर्षा के अनुकूल माहौल तैयार हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ.

एम. महापात्रा ने बताया कि प्रशांत महासागर में 'एल‑नीना' की समाप्ति और 'एल‑निनो' की ओर बढ़ते संकेत इस साल के दक्षिण‑पश्चिमी मानसून को कमजोर कर सकते हैं, जिससे जून से सितंबर तक कुल वर्षा में 10‑15 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इन खतरनाक परिस्थितियों से बचाव के लिए नागरिकों को सतर्क रहने, जल निकासी प्रणाली की जाँच करने और बाहरी गतिविधियों के दौरान उचित सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तेज गर्मी में लू जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से बचने हेतु शरीर को हाइड्रेटेड रखना, हल्का भोजन करना और अत्यधिक धूप में लंबा समय न बिताना आवश्यक है





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