Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना

उत्तराखंड News

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना
उत्तराखंड सरकारसीमांत गांवपलायन मुक्त
📆25-05-2026 23:22:00
📰Dainik Jagran
6 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 53%

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। नीती, माणा और जादूंग जैसे क्षेत्रों में 102.70 करोड़ रुपये की लागत से कसीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन से जोड़ना।बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय रोजगार सृजन।उत्तराखंड के सीमांत गांवों को पलायन के दंश से मुक्त कर उन्हें फिर से आबाद करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठा रही है।

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांव ों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित कर रही है। नीती, माणा और जादूंग जैसे क्षेत्रों में 102.70 करोड़ रुपये की लागत से क सीमांत गांव ों को पलायन मुक्त कर पर्यटन से जोड़ना।बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय रोजगार सृजन उत्तराखंड के सीमांत गांव ों को पलायन के दंश से मुक्त कर उन्हें फिर से आबाद करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठा रही है। अंतिम गांवों को देश का प्रथम गांव मानने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप अब इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। यहां बुनियादी सुविधाएं जुटाने और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी कड़ी में 102.

70 करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं से टिम्मरसैंण, माणा व जादूंग की तस्वीर बदलने की तैयारी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांव पलायन मुक्त पर्यटन बुनियादी सुविधाएं रोजगार सृजन

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 02:22:15