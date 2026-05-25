उत्तराखंड सरकार सीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। नीती, माणा और जादूंग जैसे क्षेत्रों में 102.70 करोड़ रुपये की लागत से कसीमांत गांवों को पलायन मुक्त कर पर्यटन से जोड़ना।बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय रोजगार सृजन।उत्तराखंड के सीमांत गांवों को पलायन के दंश से मुक्त कर उन्हें फिर से आबाद करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठा रही है।

उत्तराखंड सरकार सीमांत गांव ों को पलायन मुक्त कर पर्यटन के माध्यम से पुनर्जीवित कर रही है। नीती, माणा और जादूंग जैसे क्षेत्रों में 102.70 करोड़ रुपये की लागत से क सीमांत गांव ों को पलायन मुक्त कर पर्यटन से जोड़ना।बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय रोजगार सृजन । उत्तराखंड के सीमांत गांव ों को पलायन के दंश से मुक्त कर उन्हें फिर से आबाद करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठा रही है। अंतिम गांवों को देश का प्रथम गांव मानने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप अब इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। यहां बुनियादी सुविधाएं जुटाने और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी कड़ी में 102.

70 करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं से टिम्मरसैंण, माणा व जादूंग की तस्वीर बदलने की तैयारी है





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