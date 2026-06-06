उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की वफ़ादारी संविधान के बजाय सत्ताधारी सरकार के प्रति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी सरकार के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं. जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं और अफ़सरों की 'सामंती सोच' ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को जनसेवा के बजाय निजी दबदबे का ज़रिया बना दिया है. अदालत ने पाया कि यूपी पुलिस के कामकाज में संवैधानिक ज़िम्मेदारी के बजाय राजनीतिक संरक्षण का प्रभाव दिखता है. अदालत ने कहा कि अधिकारियों की वफ़ादारी संविधान के प्रति नहीं, बल्कि सत्ताधारी सरकार के प्रति होती है. अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल को अच्छी तरह समझते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ही काम करते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी सरकार के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं.
जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं और अफ़सरों की 'सामंती सोच' ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को जनसेवा के बजाय निजी दबदबे का ज़रिया बना दिया है. अदालत ने पाया कि यूपी पुलिस के कामकाज में संवैधानिक ज़िम्मेदारी के बजाय राजनीतिक संरक्षण का प्रभाव दिखता है. अदालत ने कहा कि अधिकारियों की वफ़ादारी संविधान के प्रति नहीं, बल्कि सत्ताधारी सरकार के प्रति होती है.
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल को अच्छी तरह समझते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ही काम करते हैं. अदालत ने कहा कि कुछ अधिकारी जो गृह सचिव के पद तक पहुंचे, उन्होंने असल में अपने निजी स्वार्थों को साधने का काम किया है. अदालत ने कहा कि सरकारी तंत्र को किसी सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति नहीं, बल्कि कानून और भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए
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