उत्तराखंड में लू का अलर्ट, देहरादून में स्कूलों में छुट्टी; ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। देहरादून में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। देहरादून में जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। प्रशासन ने यह फैसला बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खतरे से बचाने के लिए लिया है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है, जिसके लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों (4400 मीटर से ऊपर) में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। देहरादून में पारा 40°C के पार जा सकता है। देहरादून में आज, 27 अप्रैल 2026 को भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। आसमान में मुख्यत: बादल छाए रहने के साथ अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 21°C रहने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानीय समाचारों के अनुसार पारा 39°C से 40°C तक भी जा सकता है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और बर्फबारी (4000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में) होने की संभावना है। राज्य के अन्य जनपदों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लू की चेतावनी जारी है। भागलपुर में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 16 बेड तैयार किए गए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी , बारिश और हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। कबीरचौरा में कोल्ड-वार्ड तैयार किया गया है, जबकि हीट-स्ट्रोक के मरीजों के लिए बाथ-टब की व्यवस्था की गई है। बिहार में गर्मी से एक महिला की मौत हो गई है। लखनऊ में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सीजन का सबसे गर्म दिन है.

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। देहरादून में जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। प्रशासन ने यह फैसला बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खतरे से बचाने के लिए लिया है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है, जिसके लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों (4400 मीटर से ऊपर) में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। देहरादून में पारा 40°C के पार जा सकता है। देहरादून में आज, 27 अप्रैल 2026 को भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। आसमान में मुख्यत: बादल छाए रहने के साथ अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 21°C रहने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानीय समाचारों के अनुसार पारा 39°C से 40°C तक भी जा सकता है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और बर्फबारी (4000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में) होने की संभावना है। राज्य के अन्य जनपदों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लू की चेतावनी जारी है। भागलपुर में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 16 बेड तैयार किए गए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी, बारिश और हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। कबीरचौरा में कोल्ड-वार्ड तैयार किया गया है, जबकि हीट-स्ट्रोक के मरीजों के लिए बाथ-टब की व्यवस्था की गई है। बिहार में गर्मी से एक महिला की मौत हो गई है। लखनऊ में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सीजन का सबसे गर्म दिन है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लू का अलर्ट उत्तराखंड मौसम देहरादून छुट्टी बर्फबारी गर्मी

United States Latest News, United States Headlines