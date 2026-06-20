उत्तराखंड की लीची का इटली को पहला निर्यात; यूरोप में भारतीय बागवानी की पहचान स्थापित

उत्तराखंड की ताजी लीची की पहली खेप इटली को निर्यात की गई, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने के साथ यूरोप में भारतीय बागवानी उत्पादों को नई पहचान मिली। एपीडा और राज्य सरकार के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल कर किसानों के लिए आय में वृद्धि और निर्यातीकरण के लिए प्रेरणा दी गई।
उत्तराखंड की प्रसिद्ध लीची का पहली बार इटली को निर्यात किया गया, जिससे यूरोपीय बाजार में भारतीय बागवानी उत्पादों की पहचान स्थापित हुई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से देहरादून से एक मीट्रिक टन ताजी लीची को इटली भेजा गया। यह निर्यात उत्तराखंड के किसानों के लिए महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों को घरेलू बाजार से लगभग 25 प्रतिशत अधिक कीमत मिल रही है। देहरादून की लीची अपनी अनूठी मिठास, गहरे लाल रंग और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए ज्ञात है, जिसमें रोज सेंटेड, बेदाना और कलकत्तिया जैसी विशिष्ट किस्में शामिल हैं। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाती हैं। इस निर्यात में एपीडा, राज्य सरकार, निर्यातकों, किसान संगठनों और लॉजिस्टिक्स भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय की भूमिका रही है। पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहयोग ने उत्तराखंड की लीची को यूरोप तक पहुंचाने में सफलता दिलाई। इटली को पहली खेप भेजना भारत के ताजे फल निर्यात की विविधता बढ़ाने और विश्व स्तर पर भारत को विश्वसनीय बागवानी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। इस उपलब्धि से किसानों के बीच गुणवत्ता आधारित उत्पादन और निर्यातोन्मुख बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय बाजार में यह प्रवेश भारत के ताजे फल निर्यात की दिशा में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा और हिमालयी क्षेत्र के प्रीमियम उत्पादों को नई पहचान देगा। अंतरराष्ट्रीय मांग के जवाब में किसान ग्रूप और एफपीओ का निर्यातीकरण में अधिक Yogदान बढ़ेगा.
उत्तराखंड की प्रसिद्ध लीची का पहली बार इटली को निर्यात किया गया, जिससे यूरोपीय बाजार में भारतीय बागवानी उत्पादों की पहचान स्थापित हुई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से देहरादून से एक मीट्रिक टन ताजी लीची को इटली भेजा गया। यह निर्यात उत्तराखंड के किसानों के लिए महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों को घरेलू बाजार से लगभग 25 प्रतिशत अधिक कीमत मिल रही है। देहरादून की लीची अपनी अनूठी मिठास, गहरे लाल रंग और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए ज्ञात है, जिसमें रोज सेंटेड, बेदाना और कलकत्तिया जैसी विशिष्ट किस्में शामिल हैं। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाती हैं। इस निर्यात में एपीडा, राज्य सरकार, निर्यातकों, किसान संगठनों और लॉजिस्टिक्स भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय की भूमिका रही है। पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहयोग ने उत्तराखंड की लीची को यूरोप तक पहुंचाने में सफलता दिलाई। इटली को पहली खेप भेजना भारत के ताजे फल निर्यात की विविधता बढ़ाने और विश्व स्तर पर भारत को विश्वसनीय बागवानी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। इस उपलब्धि से किसानों के बीच गुणवत्ता आधारित उत्पादन और निर्यातोन्मुख बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय बाजार में यह प्रवेश भारत के ताजे फल निर्यात की दिशा में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा और हिमालयी क्षेत्र के प्रीमियम उत्पादों को नई पहचान देगा। अंतरराष्ट्रीय मांग के जवाब में किसान ग्रूप और एफपीओ का निर्यातीकरण में अधिक Yogदान बढ़ेगा
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