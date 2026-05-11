उत्तराधिकारी ने तत्काल प्रभाव से मनोनीत बोर्ड, संगठनों के सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों को हटाया, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया

उत्तराधिकारी ने राज्य के विभिन्न विभागों में मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों को उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त करने के लिए निर्देश दिएंगे, जबकि नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी अपनी सत्ता संरचना को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्टीकरण के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की बागडोर संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहले ही दिन एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। इसी कड़ी में सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे उनके नियंत्रण में आने वाले गैर-वैधानिक निकायों, बोर्ड, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें। ये नियुक्तियां पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के दौरान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में सभी विभागों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और सेवाकाल विस्तार को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है, जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने हुए हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देश एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, संगठनों, गैर-वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों का कार्यकाल तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश जारी किया है.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की बागडोर संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहले ही दिन एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। इसी कड़ी में सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे उनके नियंत्रण में आने वाले गैर-वैधानिक निकायों, बोर्ड, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें। ये नियुक्तियां पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के दौरान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में सभी विभागों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और सेवाकाल विस्तार को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है, जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने हुए हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देश एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, संगठनों, गैर-वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों का कार्यकाल तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश जारी किया है





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कार्मिक नए मुख्यमंत्री सत्ता संरचना कार्यकाल सेना अवधि पुनर्निवशियन

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