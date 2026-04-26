उत्तर प्रदेश: हत्या, बुलडोजर कार्रवाई, गर्मी और दुर्घटनाओं से भरा दिन

बुलंदशहर में जन्मदिन की पार्टी में हत्या, संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर बुलडोजर, भीषण गर्मी, और अन्य दुखद घटनाओं का विवरण।

उत्तर प्रदेश में कई दुखद और चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। बुलंदशहर में जन्मदिन की पार्टी में केक लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने तीन दोस्तों की हत्या कर दी। मृतकों में भाजपा नेता के दो भाई और एक भतीजा शामिल हैं। मृतक की पत्नी का कहना है कि वह खून का बदला खून से लेना चाहती है, जबकि उसकी मां ने आरोपियों के घर में आग लगाने की कोशिश की। बहन ने भी बदला लेने की बात कही है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं, संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के मदरसे पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। प्रशासन का आरोप है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। 6 बुलडोजर की मदद से मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई 8 साल पहले बनाए गए 25 कमरों वाले तीन मंजिला इमारत पर की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, बांदा 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। बलिया में एक पति ने अपनी पत्नी और सास की गला रेतकर हत्या कर दी, और अपने 3 साल के बेटे को भी चोट पहुंचाई। प्रतापगढ़ में एक 19 वर्षीय लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, और उसकी मां ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। गोरखपुर में एक सड़क दुर्घटना में तीन सदस्यों के परिवार की मौत हो गई, जिनकी अर्थियां एक साथ उठीं। हरदोई में एक स्कूल प्रिंसिपल पर एक छात्रा की मां को धमकाने और गाली देने का आरोप लगा है। लखीमपुर में तेंदुए ने एक महिला की जान ले ली। लखनऊ में एक फॉर्च्यूनर कार ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया और फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर भी चढ़ाई। इसके अलावा, यूपी पुलिस में 60 हजार नए सिपाही भर्ती हुए हैं, और जनता का मानना है कि मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों को दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। होमगार्ड परीक्षा में नकल करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और एक अभ्यर्थी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि वह और उनके बच्चे घायल हो गए.

उत्तर प्रदेश में कई दुखद और चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। बुलंदशहर में जन्मदिन की पार्टी में केक लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने तीन दोस्तों की हत्या कर दी। मृतकों में भाजपा नेता के दो भाई और एक भतीजा शामिल हैं। मृतक की पत्नी का कहना है कि वह खून का बदला खून से लेना चाहती है, जबकि उसकी मां ने आरोपियों के घर में आग लगाने की कोशिश की। बहन ने भी बदला लेने की बात कही है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं, संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के मदरसे पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। प्रशासन का आरोप है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। 6 बुलडोजर की मदद से मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई 8 साल पहले बनाए गए 25 कमरों वाले तीन मंजिला इमारत पर की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, बांदा 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। बलिया में एक पति ने अपनी पत्नी और सास की गला रेतकर हत्या कर दी, और अपने 3 साल के बेटे को भी चोट पहुंचाई। प्रतापगढ़ में एक 19 वर्षीय लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, और उसकी मां ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। गोरखपुर में एक सड़क दुर्घटना में तीन सदस्यों के परिवार की मौत हो गई, जिनकी अर्थियां एक साथ उठीं। हरदोई में एक स्कूल प्रिंसिपल पर एक छात्रा की मां को धमकाने और गाली देने का आरोप लगा है। लखीमपुर में तेंदुए ने एक महिला की जान ले ली। लखनऊ में एक फॉर्च्यूनर कार ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया और फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर भी चढ़ाई। इसके अलावा, यूपी पुलिस में 60 हजार नए सिपाही भर्ती हुए हैं, और जनता का मानना है कि मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों को दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। होमगार्ड परीक्षा में नकल करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और एक अभ्यर्थी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि वह और उनके बच्चे घायल हो गए





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