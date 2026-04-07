उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अब उन्हें 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह फैसला अप्रैल से लागू होगा। कैबिनेट ने मदरसा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योगी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। पहले शिक्षा मित्रों को हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय मिलता था, लेकिन अब योगी कैबिनेट के फैसले के बाद, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि यह बढ़ी हुई मानदेय इसी महीने यानी अप्रैल से ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि शिक्षा मित्रों को अप्रैल महीने से ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू

हो जाएगा, और यह धनराशी 1 मई से उनके खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से यह एक महत्वपूर्ण फैसला था।\इस कैबिनेट बैठक में, मदरसा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल महीने से लागू हो जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, और उन्हें अब 17,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले वे 9,000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहे थे। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें बेहतर जीवन यापन का अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह फैसला शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रेरित करेगा।\योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि करने का यह दूसरा कदम उठाया है। इससे पहले, वर्ष 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, तब शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। अब, इसे 18,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, और मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षामित्रों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, जिससे भविष्य में बच्चे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। इस फैसले से राज्य के लाखों शिक्षामित्रों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आएगा





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