उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ी डकैती, पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर की लूट

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में 11 मई की सुबह करीब चार बजे एक पीतल कारोबारी के घर बड़ी डकैती हुई थी। आरोपियों ने सवा करोड़ रुपये की लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने इनके पास से 47 लाख 24 हजार रुपये नकद, चार तमंचे, पांच मोबाइल और दो कारें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस बाकी की रकम और अन्य फरार साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में 11 मई की सुबह करीब चार बजे एक पीतल कारोबारी के घर बड़ी डकैती हुई थी। अब खुलासा हुआ है कि कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अलग जाति होने के कारण शादी में आ रही बाधा को दूर करने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए आरोपियों ने सवा करोड़ रुपये की लूट की योजना बनाई। अरीबा ने पहले ही घर की चाबियां प्रेमी को सौंप दी थीं और वारदात के वक्त डिजिटल लॉक खोलकर बदमाशों को अंदर दाखिल करवाया। पुलिस ने इनके पास से 47 लाख 24 हजार रुपये नकद , चार तमंचे, पांच मोबाइल और दो कारें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस बाकी की रकम और अन्य फरार साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में 11 मई की सुबह करीब चार बजे एक पीतल कारोबारी के घर बड़ी डकैती हुई थी। अब खुलासा हुआ है कि कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी और उसके तीन साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अलग जाति होने के कारण शादी में आ रही बाधा को दूर करने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए आरोपियों ने सवा करोड़ रुपये की लूट की योजना बनाई। अरीबा ने पहले ही घर की चाबियां प्रेमी को सौंप दी थीं और वारदात के वक्त डिजिटल लॉक खोलकर बदमाशों को अंदर दाखिल करवाया। पुलिस ने इनके पास से 47 लाख 24 हजार रुपये नकद, चार तमंचे, पांच मोबाइल और दो कारें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस बाकी की रकम और अन्य फरार साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है





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