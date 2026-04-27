उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्रेमिका की शादी के दौरान युवक की आत्महत्या, शव को शादी के मंडप में रखा

ललितपुर जिले के बालाबेहट थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी के दौरान आत्महत्या कर ली। परिजनों ने शव को शादी के मंडप में रखकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति संभाली।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बालाबेहट थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को एक दुखद घटना हुई, जिसमें 18 वर्षीय अजय सहरिया ने अपनी प्रेमिका के घर के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजय का प्रेम प्रसंग उसी जाति की एक लड़की से था, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। प्रेमिका की शादी के दिन ही अजय ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को फंदे से उतारकर सीधे शादी के मंडप में ले जाकर रख दिया। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। बजरंगगढ़ निवासी अजय सहरिया अपनी प्रेमिका की विदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। 26 अप्रैल को जब लड़की की शादी की रस्में चल रही थीं, अजय ने उसके घर के पास ही जान दे दी। जब अजय के परिवार को इसकी भनक लगी, तो कोहराम मच गया। गुस्साए परिजन शव को उठाकर प्रेमिका के घर के अंदर बने मंडप तक ले आए। शादी की शहनाइयां अचानक चीख-पुकार में बदल गईं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर वहां घंटों प्रदर्शन किया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। हंगामे की खबर मिलते ही बालाबेहट थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने उत्तेजित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और अजय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। इस भारी तनाव और हंगामे के बीच ही प्रेमिका की शादी की रस्में पूरी की गईं, जिसके बाद वह अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। पुलिस अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही में जुटी है। सीओ पाली अजय कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है.
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बालाबेहट थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को एक दुखद घटना हुई, जिसमें 18 वर्षीय अजय सहरिया ने अपनी प्रेमिका के घर के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजय का प्रेम प्रसंग उसी जाति की एक लड़की से था, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। प्रेमिका की शादी के दिन ही अजय ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को फंदे से उतारकर सीधे शादी के मंडप में ले जाकर रख दिया। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। बजरंगगढ़ निवासी अजय सहरिया अपनी प्रेमिका की विदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। 26 अप्रैल को जब लड़की की शादी की रस्में चल रही थीं, अजय ने उसके घर के पास ही जान दे दी। जब अजय के परिवार को इसकी भनक लगी, तो कोहराम मच गया। गुस्साए परिजन शव को उठाकर प्रेमिका के घर के अंदर बने मंडप तक ले आए। शादी की शहनाइयां अचानक चीख-पुकार में बदल गईं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर वहां घंटों प्रदर्शन किया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। हंगामे की खबर मिलते ही बालाबेहट थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने उत्तेजित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और अजय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। इस भारी तनाव और हंगामे के बीच ही प्रेमिका की शादी की रस्में पूरी की गईं, जिसके बाद वह अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। पुलिस अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही में जुटी है। सीओ पाली अजय कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है
ललितपुर आत्महत्या प्रेमिका शादी हंगामा