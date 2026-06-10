उत्तर प्रदेश में चिकनगुनिया और डेंगू की जांच के लिए सेंटिनल प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकनगुनिया और डेंगू की जांच के लिए सेंटिनल प्रयोगशालाओं की संख्या 86 से बढ़ाकर 100 करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सचल प्रयोगशालाएं शुरू करने का निर्णय किया है। यह कदम राज्य में इन संचारी रोगों से जुड़ी मृत्यु दर में पहले से ही 96.7 प्रतिशत तक कमी लाने के बाद लिया गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के प्रयासों को और बढ़ा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकनगुनिया और डेंगू की जांच के लिए सेंटिनल प्रयोगशाला ओं की संख्या 86 से बढ़ाकर 100 करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सचल प्रयोगशाला एं शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। यह निर्णय विशेषज्ञ रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है जिससे इन दोनों बीमारियों से होने वाली मृत्यु की दर में 96.

7 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। राज्य में अभी 86 सेंटिनल प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिन्हें अब 100 कर दिया जाएगा। ग्रामीण अंचलों के रोगियों की जांच के लिए सचल प्रयोगशालाओं की शुरुआत की योजना बनाई जा रही है ताकि दूरदराज के गांवों में भी तेजी से निदान सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। संचारी रोग के उपनिदेशक एके चौधरी ने कहा कि सरकार डेंगू और चिकनगुनिया पर नियंत्रण की दिशा में काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन नियमों की मांग की है ताकि ग्रामीण के द्वार स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाया जा सके। यह सप्ताह बीमारियों के प्रकोप के मौसम के अनुकूल है क्योंकि राज्य में जुलाई से नवंबर तक चिकनगुनिया और डेंगू का दिनांकन रहता है। इस बीमारी का विस्तार पूरे राज्य में होने पर सरकार ने 2025 में सभी 75 जिलों में 89 सेंटिनल प्रयोगशालाएं खोली थीं जो इन रोगों पर विशेषज्ञ रिपोर्ट तैयार करती हैं। पिछले वर्षों में ये प्रयोगशालाएं इन संचारी रोगों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इसके बाद सरकार ने सेंटिनल प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 100 करने का निर्णय किया है। सचल प्रयोगशालाएं जो गांवों में चलेंगी, यह आरंभिक जांच के लिए होंगी जिससे मुख्य शहरों की प्रयोगशालाओं पर दबाव कम होगा और रोगियों को समय पर इलाज मिलने के मौके बढ़ेंगे





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