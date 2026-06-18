उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों का तांडव: मामूली विवाद में लोगों पर तलवारों से हमला, 5 घायल

बदरीनाथ राजमार्ग पर स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला करने वाले चारों निहंगों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल।

उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंग ों का तांडव: मामूली विवाद में लोगों पर तलवार ों से हमला , 5 घायल। बदरीनाथ राजमार्ग पर स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला करने वाले चारों निहंग ों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल ।संवाद सहयोगी, कर्णप्रयाग। बदरीनाथ राजमार्ग पर मंगलवार को स्थानीय लोगों पर तलवार ों से हमला करने के मामले में गिरफ्तार चारों निहंग ों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एसीजीएम अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोतवाली कर्णप्रयाग प्रभारी विनोद थपलियाल ने बताया कि मंगलवार को बदरीनाथ राजमार्ग पर चार निहंग ों ने तलवार से चार से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। तलवार से मारपीट के आरोपित जसनप्रीत सिंह, अजय सिंह, मनप्रीत सिंह सभी निवासी सोहाना मोहाली, पंजाब और सतविन्द्र सिंह निवासी कुबड्डा सेक्टर-68, थाना फेज-8, मोहाली के खिलाफ धारदार हथियारों से जान से मारने के प्रयास, बीएनएस की धारा 109, 125, 281, 351-2, 351-3 और 25/4 आर्म एक्ट के तहत कर्णप्रयाग में मुकदमा दर्ज कयिा गया था। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने चारों को 30 जून तक की न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। आरोपितों में से एक मनप्रीत सिंह के पैर में चोट है, जिसके चलते चिकित्सकों की देखरेख में उसे न्यायालय में लाया गया। बाद में चिकित्सकीय परामर्श के बाद उसे अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उसे भी पुरसाड़ी जेल भेजा जाएगा।मंगलवार को निहंग ों द्वारा स्थानीय लोगों पर हमले के बाद कोतवाली कर्णप्रयाग अंतर्गत मुख्य मार्गों, बाजार सहित चमोली जनपद की प्रवेश सीमा गौचर, सिमली में सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस फोर्स तैनात रही। कोतवाली कर्णप्रयाग के प्रभारी विनोद थपलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा, हेमकुंड और फूलों की घाटी सहित जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर विभिन्न राज्यों और देश -वि देश के यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के निर् देश पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को भी आइटीबीपी जवानों के साथ पुलिस बल कर्णप्रयाग और गौचर में मुख्य मार्गों पर तैनात रहा। इस दौरान चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड यात्रा भी सुचारू रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कर्णप्रयाग सीओ ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है.

उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों का तांडव: मामूली विवाद में लोगों पर तलवारों से हमला, 5 घायल। बदरीनाथ राजमार्ग पर स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला करने वाले चारों निहंगों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल।संवाद सहयोगी, कर्णप्रयाग। बदरीनाथ राजमार्ग पर मंगलवार को स्थानीय लोगों पर तलवारों से हमला करने के मामले में गिरफ्तार चारों निहंगों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एसीजीएम अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोतवाली कर्णप्रयाग प्रभारी विनोद थपलियाल ने बताया कि मंगलवार को बदरीनाथ राजमार्ग पर चार निहंगों ने तलवार से चार से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।तलवार से मारपीट के आरोपित जसनप्रीत सिंह, अजय सिंह, मनप्रीत सिंह सभी निवासी सोहाना मोहाली, पंजाब और सतविन्द्र सिंह निवासी कुबड्डा सेक्टर-68, थाना फेज-8, मोहाली के खिलाफ धारदार हथियारों से जान से मारने के प्रयास, बीएनएस की धारा 109, 125, 281, 351-2, 351-3 और 25/4 आर्म एक्ट के तहत कर्णप्रयाग में मुकदमा दर्ज कयिा गया था। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने चारों को 30 जून तक की न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। आरोपितों में से एक मनप्रीत सिंह के पैर में चोट है, जिसके चलते चिकित्सकों की देखरेख में उसे न्यायालय में लाया गया। बाद में चिकित्सकीय परामर्श के बाद उसे अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उसे भी पुरसाड़ी जेल भेजा जाएगा।मंगलवार को निहंगों द्वारा स्थानीय लोगों पर हमले के बाद कोतवाली कर्णप्रयाग अंतर्गत मुख्य मार्गों, बाजार सहित चमोली जनपद की प्रवेश सीमा गौचर, सिमली में सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस फोर्स तैनात रही। कोतवाली कर्णप्रयाग के प्रभारी विनोद थपलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा, हेमकुंड और फूलों की घाटी सहित जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर विभिन्न राज्यों और देश-विदेश के यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को भी आइटीबीपी जवानों के साथ पुलिस बल कर्णप्रयाग और गौचर में मुख्य मार्गों पर तैनात रहा। इस दौरान चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड यात्रा भी सुचारू रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कर्णप्रयाग सीओ ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है





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निहंग तलवार हमला गिरफ्तार अदालत न्यायिक अभिरक्षा जेल

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