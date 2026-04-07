उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई, अध्यादेश को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को सख्त करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब जुर्माना भरने के साथ-साथ सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम ों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में तैयार अध्यादेश को लागू करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से नियमों को और सख्त बनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले साल 20 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड को समाप्त नहीं किया जा

सकता। सरकार ने वर्ष 2023 में लगभग 11 लाख मामलों और चालानों को रद्द करने का फैसला लिया था। ये मामले 2017 से 2021 के बीच के थे। उच्चतम न्यायालय के सख्त रवैये के बाद अब सरकार नए सिरे से अध्यादेश ला रही है।\वर्तमान में, अगर किसी वाहन चालक का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद जुर्माना न भरने पर मामला स्वतः ही समाप्त हो जाता था। अब, अध्यादेश लागू होने के बाद, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। वाहन चालकों को जुर्माना भरना होगा और सजा के प्रावधान वाले अपराधों में सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का मानना है कि इस अध्यादेश से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा और वे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, अध्यादेश से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिससे नागरिकों का विश्वास सरकार में और मजबूत होगा।\अध्यादेश में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि और सजा के प्रावधानों को भी संशोधित किया जा सकता है, जिससे उल्लंघनकर्ताओं पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। यह भी संभव है कि सरकार यातायात नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए, जिसमें लोगों को नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही, सरकार यातायात पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर भी विचार कर सकती है, जिससे वे नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान और उन पर कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बना सकें। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दंड से बच नहीं पाएंगे और उन्हें अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाल ही में लखनऊ में चिनहट और बीकेटी में 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिससे अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार की सख्ती का पता चलता है। LDA ने कड़े विरोध के बावजूद यह कार्रवाई की





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