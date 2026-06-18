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उत्तराखंड में मेघबरस: पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में गर्मी का सितम जारी

मौसम News

उत्तराखंड में मेघबरस: पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में गर्मी का सितम जारी
उत्तराखंडबारिशगर्मी
📆18-06-2026 02:10:00
📰Dainik Jagran
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उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाएं हैं, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस में कठिनाई का सामना कर रहे लोग हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने विशेष रूप से कई जिलों में अंधड़ और गर्जन के साथ बौछारों की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड में मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। पर्वतीय जिलों में बादलों का दौरा और रुक-रुककर बारिश जारी है, जबकि मैदानों में तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही है। दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बौछारें पड़ने के साथ मौसम ने एक और बदलाव दिखाया। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी रखा है, जिससे तेज वर्षा, अंधड़ और गर्जन के साथ बौछारों का खतरा बना रहा है। दिल्ली- देहरादून मार्ग और हरिद्वार-ruk के कई इलाकों में बारिश का रुक-रुककर दौरा जारी है। मसूरी में झमाझम बारिश के बाद शाम का मौसम बेहद सुहावना हुआ। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देहरादून , टिहरी और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर गर्ज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और बौछारें दिखने की उम्मीद है। येलो अलर्ट के कारण कई स्थानों पर आकाशीय बिजली, तीव्र बौछार और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं आ सकती हैं। लोगों को सावधानी बनाए रखने और बाढ़ की तैयारियों में जल्दबाजी का सुझाव दिया गया है। मुख्य रुझानों में से एक यह है कि पहाड़ों पर मेघ बरस रहे हैं, जिससे स्थानीय रukop बढ़ने का खतरा है। विशेषकर सहस्रधारा, राजपुर, मालसी, रायपुर जैसे इलाकों में बारिश में कुछ सुधार हुआ है, पर गर्मी की समस्या जारी है। पंजाब में भी वर्षा के बाद उमस बढ़ी है और मौसम विभाग ने वहां भी यलो अलर्ट जारी किया है.

उत्तराखंड में मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। पर्वतीय जिलों में बादलों का दौरा और रुक-रुककर बारिश जारी है, जबकि मैदानों में तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही है। दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बौछारें पड़ने के साथ मौसम ने एक और बदलाव दिखाया। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी रखा है, जिससे तेज वर्षा, अंधड़ और गर्जन के साथ बौछारों का खतरा बना रहा है। दिल्ली-देहरादून मार्ग और हरिद्वार-ruk के कई इलाकों में बारिश का रुक-रुककर दौरा जारी है। मसूरी में झमाझम बारिश के बाद शाम का मौसम बेहद सुहावना हुआ। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर गर्ज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और बौछारें दिखने की उम्मीद है। येलो अलर्ट के कारण कई स्थानों पर आकाशीय बिजली, तीव्र बौछार और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं आ सकती हैं। लोगों को सावधानी बनाए रखने और बाढ़ की तैयारियों में जल्दबाजी का सुझाव दिया गया है। मुख्य रुझानों में से एक यह है कि पहाड़ों पर मेघ बरस रहे हैं, जिससे स्थानीय रukop बढ़ने का खतरा है। विशेषकर सहस्रधारा, राजपुर, मालसी, रायपुर जैसे इलाकों में बारिश में कुछ सुधार हुआ है, पर गर्मी की समस्या जारी है। पंजाब में भी वर्षा के बाद उमस बढ़ी है और मौसम विभाग ने वहां भी यलो अलर्ट जारी किया है

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उत्तराखंड बारिश गर्मी येलो अलर्ट मसूरी देहरादून

 

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