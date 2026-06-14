उत्तर प्रदेश में राजकीय इंटर कालेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का आयोजन, सवाल आयुष्मान-रोजगार योजनाओं पर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में तार्किक क्षमता, समसामयिक मुद्दों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान आरोग्य और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन पर प्रश्न पूछे गए। विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल थे। अर्थशास्त्र का स्तर कठिन रहा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कालेज ों में प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को कई जनपदों में, लखनऊ समित, आयोजित की। परीक्षा में रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा आयुष्मान आरोग्य व पीएम रोजगार सृजन योजनाओं पर सवाल पूछे गए। सामान्य जुबिली इंटर कालेज सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद परीक्षा र्थियों को प्रवेश दिया गया। भर्ती हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र और रसायन विज्ञान विषयों के शिक्षकों के लिए की जाएगी। सामान्य अध्ययन में तार्किक क्षमता और समसामयिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। शिक्षा व कृषि क्षेत्र की सरकारी योजनाओं, प्रमुख नियुक्तियों और खेल जगत से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे। अधिकांश प्रश्न सीधे रटे-रटाए तथ्यों के बजाय विषय की गहरी समझ पर आधारित थे। अर्थशास्त्र विषय के सवाल टीजीटी-पीजीटी स्तर के पूछे गए, जिनमें सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पीएम रोजगार सृजन, आयुष्मान आरोग्य जैसी कई सरकारी योजनाओं पर सवाल शामिल थे। जीएस स्तर सामान्य रहा, जबकि अर्थशास्त्र का खंड अपेक्षाकृत कठिन था। परीक्षा में स्टेटिक्स और करंट अफेयर्स दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। इजराइल-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे गए.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को कई जनपदों में, लखनऊ समित, आयोजित की। परीक्षा में रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा आयुष्मान आरोग्य व पीएम रोजगार सृजन योजनाओं पर सवाल पूछे गए। सामान्य जुबिली इंटर कालेज सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। भर्ती हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र और रसायन विज्ञान विषयों के शिक्षकों के लिए की जाएगी। सामान्य अध्ययन में तार्किक क्षमता और समसामयिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। शिक्षा व कृषि क्षेत्र की सरकारी योजनाओं, प्रमुख नियुक्तियों और खेल जगत से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे। अधिकांश प्रश्न सीधे रटे-रटाए तथ्यों के बजाय विषय की गहरी समझ पर आधारित थे। अर्थशास्त्र विषय के सवाल टीजीटी-पीजीटी स्तर के पूछे गए, जिनमें सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पीएम रोजगार सृजन, आयुष्मान आरोग्य जैसी कई सरकारी योजनाओं पर सवाल शामिल थे। जीएस स्तर सामान्य रहा, जबकि अर्थशास्त्र का खंड अपेक्षाकृत कठिन था। परीक्षा में स्टेटिक्स और करंट अफेयर्स दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। इजराइल-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे गए





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