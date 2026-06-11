उत्तर प्रदेश में डीएलएड में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है

उत्तर प्रदेश में डीएलएड में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से राज्य में डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो छात्र उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, वे छात्र जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 15 जून से एक्टिव कर दी जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 08 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए छात्र भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही एससी एवं एसटी उम्मीदवारों ने स्नातक में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। छात्रों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन 15 जून से शुरू कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में डीएलएड में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से राज्य में डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो छात्र उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, वे छात्र जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 15 जून से एक्टिव कर दी जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 08 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए छात्र भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही एससी एवं एसटी उम्मीदवारों ने स्नातक में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। छात्रों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन 15 जून से शुरू कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब वेबसाइट के होमपेज पर UP DELEd Registration लिंक पर क्लिक करना होगा। अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले कक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लेना होगा.

उत्तर प्रदेश में डीएलएड में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से राज्य में डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो छात्र उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, वे छात्र जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 15 जून से एक्टिव कर दी जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 08 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए छात्र भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही एससी एवं एसटी उम्मीदवारों ने स्नातक में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। छात्रों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन 15 जून से शुरू कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब वेबसाइट के होमपेज पर UP DELEd Registration लिंक पर क्लिक करना होगा। अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले कक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लेना होगा





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