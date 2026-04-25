उत्तर प्रदेश में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक पर नया भ्रष्टाचार मामला, गैंग्सटर सजा के बाद जांच जारी

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें गैंग्सटर मामले में छह साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कानपुर सेक्टर द्वारा उनकी अर्जित परिसंपत्ति की जांच में अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कमलेश पाठक का नाम औरैया के डबल मर्डर मामले से भी जुड़ा है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। मार्च 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गैंग्सटर मामले में उन्हें छह साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इस बीच, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कानपुर सेक्टर द्वारा उनकी अर्जित परिसंपत्ति की जांच में 49,48,439 रुपये की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर शनिवार को कानपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि कमलेश पाठक की अर्जित संपत्ति एक करोड़ 53 लाख 83 हजार 101 रुपये थी, जबकि उनकी कुल आय केवल 2,09,31,540 रुपये थी। इस अंजलिकता पर जांच जारी है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। कमलेश पाठक का नाम औरैया के बहुचर्चित डबल मर्डर मामले से भी जुड़ा है। 15 मार्च 2020 को शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कमलेश पाठक , उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 11 आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में न्यायालय ने उन्हें गैंग्सटर मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। इसके अलावा, जनवरी 2026 में एक बटन कारोबारी ने कमलेश पाठक और उनके गुर्गों पर रंगदारी मांगने, प्लाट पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कमलेश पाठक के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों ने पुलिस को भी चिंतित कर दिया है। एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि पूर्व एमएलसी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच जारी है और किसी भी तरह की लापरी से बचने के लिए सभी दिशाओं से मामले की जांच की जा रही है। वर्तमान में कमलेश पाठक आगरा जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंग्सटर और भ्रष्टाचार मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है और इस मामले में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। यह मामला औरैया के साथ-साथ पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है.
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। मार्च 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गैंग्सटर मामले में उन्हें छह साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इस बीच, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कानपुर सेक्टर द्वारा उनकी अर्जित परिसंपत्ति की जांच में 49,48,439 रुपये की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर शनिवार को कानपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि कमलेश पाठक की अर्जित संपत्ति एक करोड़ 53 लाख 83 हजार 101 रुपये थी, जबकि उनकी कुल आय केवल 2,09,31,540 रुपये थी। इस अंजलिकता पर जांच जारी है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। कमलेश पाठक का नाम औरैया के बहुचर्चित डबल मर्डर मामले से भी जुड़ा है। 15 मार्च 2020 को शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कमलेश पाठक, उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 11 आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में न्यायालय ने उन्हें गैंग्सटर मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई। इसके अलावा, जनवरी 2026 में एक बटन कारोबारी ने कमलेश पाठक और उनके गुर्गों पर रंगदारी मांगने, प्लाट पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कमलेश पाठक के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों ने पुलिस को भी चिंतित कर दिया है। एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि पूर्व एमएलसी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच जारी है और किसी भी तरह की लापरी से बचने के लिए सभी दिशाओं से मामले की जांच की जा रही है। वर्तमान में कमलेश पाठक आगरा जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंग्सटर और भ्रष्टाचार मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है और इस मामले में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। यह मामला औरैया के साथ-साथ पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है
कमलेश पाठक गैंग्सटर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश औरैया