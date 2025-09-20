उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना': छात्रों को मिलेगा 9000 रुपये मानदेय और कार्य अनुभव

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, स्नातक छात्रों को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, जिसके साथ 9000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकार और उद्योग मिलकर मानदेय का भुगतान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना और उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ' मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना ' की शुरुआत की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र ों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत, स्नातक पाठ्यक्रमों (बीए, बीएससी, बीकॉम) के छात्र ों को विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त होगा और वे भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे।

इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना है, ताकि वे शिक्षा पूरी करने के बाद आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें। यह पहल न केवल छात्रों को कौशल विकास में मदद करेगी, बल्कि उद्योगों को भी कुशल कार्यबल मिलेगा। \इस योजना के अंतर्गत, अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को प्रति माह 9000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय में केंद्र सरकार 4500 रुपये, उद्योग 3500 रुपये और राज्य सरकार 1000 रुपये का योगदान देगी। यह वित्तीय सहायता छात्रों को अप्रेंटिसशिप के दौरान आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह बजट योजना के सुचारू क्रियान्वयन और छात्रों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सहायक होगा। योजना के तहत, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उद्योगों के साथ समझौता करना होगा, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह साझेदारी छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करेगी, जबकि उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी तकनीकी अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। \इस योजना के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। सरकार जल्द ही एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू करेगी, जिसमें छात्रों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंचे, ताकि कोई भी छात्र इस अवसर से वंचित न रहे। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनने और उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की प्रगति में योगदान देने में मदद करेगी। इस योजना का लाभ उठाकर, छात्र न केवल अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। योजना का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और उद्योगों को कुशल कर्मचारी मिल सकें





News Nation

मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना उत्तर प्रदेश अप्रेंटिसशिप नौकरी छात्र

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

