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उत्तर प्रदेश क्राइम रिपोर्ट: झांसी में ठग गिरफ्तार, गोरखपुर में देह व्यापार का पर्दाफाश और फतेहपुर में हत्या

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उत्तर प्रदेश क्राइम रिपोर्ट: झांसी में ठग गिरफ्तार, गोरखपुर में देह व्यापार का पर्दाफाश और फतेहपुर में हत्या
उत्तर प्रदेश पुलिसअपराध समाचारपुलिस मुठभेड़
📆11-06-2026 05:20:00
📰Dainik Bhaskar
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झांसी में पुलिस मुठभेड़ के बाद ठग की गिरफ्तारी, गोरखपुर में स्पा सेंटर पर छापा, फतेहपुर में जमीनी विवाद में हत्या और गाजियाबाद अस्पताल में चाकूबाजी जैसी प्रमुख खबरें।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपराध और दुर्घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आई है, जिसमें पुलिस की सक्रियता और सामाजिक अराजकता दोनों के पहलू दिखाई देते हैं। सबसे पहले झांसी जिले की बात करें तो यहाँ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने एक स्क्रैप कारोबारी को सुनहरे भविष्य और सस्ते सोने का लालच देकर करीब 10 लाख रुपए की ठगी की थी। पीड़ित कारोबारी ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ बरुआसागर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। बुधवार की देर रात मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने धमना रोड स्थित बारई तिराहे के पास घेराबंदी की। जब आरोपी ने खुद को पुलिस से घिरा पाया, तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बल प्रयोग करते हुए आरोपी को दबोच लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आरोपी के पास से ठगी की रकम में से 6.

27 लाख रुपए नकद, एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि कम दाम में सोना दिलाने वाले लुभावने वादे अक्सर जाल होते हैं। वहीं दूसरी ओर, गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में पुलिस ने एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बुद्धनगर इलाके में स्थित इस सेंटर में मसाज और वेलनेस सेवाओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। रामगढ़ताल पुलिस को इस बारे में एक सप्ताह पहले ही गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में पुलिस ने पहले निगरानी रखी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने अत्यंत चतुराई दिखाते हुए ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में प्रवेश किया और मौके पर ही छापेमारी कर दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच युवतियों को इस नरक से मुक्त कराया और एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब फरार स्पा संचालक की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। इसके साथ ही फतेहपुर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ जमीनी विवाद के कारण एक 65 वर्षीय बुजुर्ग तक्की लाल सोनकर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जाफरगंज थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव में हुई इस घटना में हमलावरों ने सरिया और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद का मामला न्यायालय में लंबित था और गुरुवार को उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही दबंगों ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अराजकता का एक और उदाहरण गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ एक महिला ने बीपी चेक कराने के बहाने अस्पताल में प्रवेश किया और अचानक चाकू निकालकर इमरजेंसी वार्ड में हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने वहां मौजूद डॉक्टरों और मरीजों को जान से मारने की धमकी दी और मेज पर रखी महत्वपूर्ण फाइलों को जमीन पर गिरा दिया। इस अचानक हुए हमले से अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई और डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को तब नियंत्रित किया गया जब सुरक्षाकर्मियों ने साहस दिखाते हुए महिला के हाथ से चाकू छीन लिया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं, अम्बेडकरनगर के जमलूपुर गांव में एक भीषण आगजनी की घटना हुई, जहाँ सचिन सिंह के मुर्गी फार्म में आग लगने से करीब 5 हजार मुर्गियां जिंदा जल गईं। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे फार्म को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने अपनी क्षमता के अनुसार आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी तीन घंटे की देरी से पहुंची, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अंत में, मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों सहित राजस्थान और झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में मानसून की दस्तक हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है

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