उत्तर प्रदेश के संभल में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्टरी में भारी आग, धुआं से इलाके में दहशत

उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी क्षेत्र की एक पुराने टायरों से तेल निकालने वाली फैक्टरी में भारी आग लगने से हडकंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलती हुईं, जिससे पूरे इलाके में काला धुआं छा गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। दमकल विभाग ने तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई और आग बुझाने के लिए प्रयास किए, लेकिन ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल रही थी। फायर स्टेशन के सीओ कृष्ण कांत ओझा ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली और आग को नियंत्रित करने में सफल रहे। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच करने का फैसला किया है।

संभल में चंदौसी क्षेत्र की एक पुराने टायरों से तेल निकालने वाली फैक्टरी में रविवार को भारी आग लगने से हडकंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलती हुईं, जिससे पूरे इलाके में काला धुआं छा गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोग घबरे हुए थे और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग तत्काल हरकत में आया और पांच फायर ब्रिगेड टेंडर मौके पर रवाना किए गए। दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन फैक्टरी में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी, जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने रहे। फायर स्टेशन के सीओ कृष्ण कांत ओझा मौके पर पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। उनकी निगरानी में दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया, हालांकि पूरी तरह बुझाने का काम जारी रहा। आग के चलते आसपास के क्षेत्र में काला धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। मौके पर भीड़ जुट गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। प्रशासन के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी। शुरुआती राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल दमकल की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा की है और प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने का वादा किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस प्रकार की फैक्ट्रियों पर नियमित निगरानी करने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सभी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.

संभल में चंदौसी क्षेत्र की एक पुराने टायरों से तेल निकालने वाली फैक्टरी में रविवार को भारी आग लगने से हडकंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलती हुईं, जिससे पूरे इलाके में काला धुआं छा गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोग घबरे हुए थे और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग तत्काल हरकत में आया और पांच फायर ब्रिगेड टेंडर मौके पर रवाना किए गए। दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन फैक्टरी में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी, जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने रहे। फायर स्टेशन के सीओ कृष्ण कांत ओझा मौके पर पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। उनकी निगरानी में दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया, हालांकि पूरी तरह बुझाने का काम जारी रहा। आग के चलते आसपास के क्षेत्र में काला धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। मौके पर भीड़ जुट गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। प्रशासन के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी। शुरुआती राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल दमकल की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा की है और प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने का वादा किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस प्रकार की फैक्ट्रियों पर नियमित निगरानी करने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सभी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है





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