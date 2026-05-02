उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, सीएम योगी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज़ करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज़ करने और अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की तैयारी को गति देने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर ज़ोर दे रही है। उच्च गति कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद, राज्य सरकार ने चार नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे , गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले जेवर लिंक एक्सप्रेसवे , पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इसी महीने पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शनिवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक्सप्रेसवे , औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। इन परियोजनाओं में से केवल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की लागत ही 50 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर है। चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेज़ी लाने के साथ-साथ विंध्य एक्सप्रेसवे , मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और नोएडा-जेवर एक्सप्रेसवे के लिए भी भूमि अधिग्रहण की तैयारी को तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि रेट रिवीजन की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में प्रस्ताव तत्काल सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को किसानों और भूमि मालिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने पर भी ज़ोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं के काम को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य एक्सप्रेसवे , मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को वाराणसी से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास किया जाएगा। योजनाओं को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय बोली प्रक्रिया को पूरा करने और ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलाज को निवेश अनुकूल बनाते हुए शीघ्र लागू करने पर भी ज़ोर दिया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर ज़ोर दे रही है। उच्च गति कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद, राज्य सरकार ने चार नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इसी महीने पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शनिवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। इन परियोजनाओं में से केवल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की लागत ही 50 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर है। चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेज़ी लाने के साथ-साथ विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और नोएडा-जेवर एक्सप्रेसवे के लिए भी भूमि अधिग्रहण की तैयारी को तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि रेट रिवीजन की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में प्रस्ताव तत्काल सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को किसानों और भूमि मालिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने पर भी ज़ोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं के काम को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को वाराणसी से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास किया जाएगा। योजनाओं को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय बोली प्रक्रिया को पूरा करने और ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलाज को निवेश अनुकूल बनाते हुए शीघ्र लागू करने पर भी ज़ोर दिया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि अधिग्रहण विकास कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

United States Latest News, United States Headlines