उत्तर प्रदेश में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म और मतांतरण का मामला, पुलिस ने तीन आरोपियों की तलाश शुरू

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म और मतांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिनमें एक मौलाना भी शामिल है। आरोप है कि विवाहिता को नौकरी के बहाने लान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके साथ मतांतरण कराया गया।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म और मतांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिनमें एक मौलाना भी शामिल है। आरोप है कि विवाहिता को नौकरी के बहाने लान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके साथ मतांतरण कराया गया। बाद में उसे हैदराबाद ले जाकर बंधक बनाया गया और कुछ दिन अमरोहा में भी रखा गया। पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उनके मोबाइल नंबर भी बंद हैं, जिससे उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने विवाहिता का मेडिकल परीक्षण कराया है और सोमवार को उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके आधार पर आगे की विवेचना होगी और लान के बारे में भी छानबीन की जाएगी.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म और मतांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिनमें एक मौलाना भी शामिल है। आरोप है कि विवाहिता को नौकरी के बहाने लान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके साथ मतांतरण कराया गया। बाद में उसे हैदराबाद ले जाकर बंधक बनाया गया और कुछ दिन अमरोहा में भी रखा गया। पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उनके मोबाइल नंबर भी बंद हैं, जिससे उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने विवाहिता का मेडिकल परीक्षण कराया है और सोमवार को उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके आधार पर आगे की विवेचना होगी और लान के बारे में भी छानबीन की जाएगी
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