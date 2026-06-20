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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आंसर-की जारी कर दी गई है

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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आंसर-की जारी कर दी गई है
कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा आंसर-की जारी ऑनलाइन
📆20-06-2026 15:19:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आंसर-की जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 20 से 23 जून की मध्यरात्रि तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आंसर-की जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 20 से 23 जून की मध्यरात्रि तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को संबंधित प्रश्न या उत्तर के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके लिए प्रासंगिक पाठ्यपुस्तक, आधिकारिक स्रोत या अन्य मान्य संदर्भ अपलोड करने होंगे। बिना प्रमाण वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार, आपत्तियों की जांच विशेषज्ञ पैनल करेगा। अगर किसी प्रश्न या उत्तर में गलती पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। जरूरी होने पर अभ्यर्थियों के अंक भी संशोधित किए जा सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनमें सिविल पुलिस के अलावा PAC, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल हैं। सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी, जबकि PAC में पुरुषों के लिए 15,131 पद खाली हैं। UP SSF में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 वैकेंसी है। परीक्षा तीन दिन (8, 9 और 10 जून) को आयोजित की गई थी, जिसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आंसर-की जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 20 से 23 जून की मध्यरात्रि तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को संबंधित प्रश्न या उत्तर के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके लिए प्रासंगिक पाठ्यपुस्तक, आधिकारिक स्रोत या अन्य मान्य संदर्भ अपलोड करने होंगे। बिना प्रमाण वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार, आपत्तियों की जांच विशेषज्ञ पैनल करेगा। अगर किसी प्रश्न या उत्तर में गलती पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। जरूरी होने पर अभ्यर्थियों के अंक भी संशोधित किए जा सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनमें सिविल पुलिस के अलावा PAC, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल हैं। सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी, जबकि PAC में पुरुषों के लिए 15,131 पद खाली हैं। UP SSF में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 वैकेंसी है। परीक्षा तीन दिन (8, 9 और 10 जून) को आयोजित की गई थी, जिसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे

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