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उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, कटऑफ डेट जुलाई से दिसंबर

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उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, कटऑफ डेट जुलाई से दिसंबर
उत्तर प्रदेश सरकारकर्मचारी पदोन्नतिकटऑफ डेट
📆29-04-2026 00:42:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया है। कटऑफ डेट को जुलाई से दिसंबर में करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे करीब नौ लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने कर्मचारी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करवा दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के तहत, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कटऑफ डेट को वर्तमान जुलाई के स्थान पर दिसंबर में करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह निर्णय करीब नौ लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा देगा और पदोन्नति प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाएगा। सरकार ने कर्मचारी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करवा दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी। वर्तमान में, कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार, पदोन्नति के लिए जुलाई कटऑफ डेट है, जिस पर कर्मचारियों की पात्रता तय होती है। हालांकि, जुलाई कटऑफ होने के कारण जनवरी से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारी आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाते और पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने दिसंबर को नई कटऑफ डेट बनाने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके और पदों का सही आकलन भी संभव हो पाएगा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हर वर्ष सितंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके अलावा, इस वर्ष से पदोन्नति से जुड़ी सभी सूचनाएं मैनुअल के बजाय आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि कर्मचारियों को तय समय पर उनका हक मिल सके। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा, जिससे उनकी करियर प्रगति में बढ़ाव आएगा। साथ ही, यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के एक हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों के हित और विकास को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषित किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति की स्थिति और संबंधित सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। यह पोर्टल कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति प्रक्रिया को ट्रैक करने और किसी भी समस्या को तत्काल रिपोर्ट करने में मदद करेगा। इस तरह, सरकार का प्रयास है कि पदोन्नति प्रक्रिया में कोई भी अनियंत्रितता न हो और कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों में बड़ी खुशी और आशा पैदा हुई है, और वे इस नई नीति के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं.

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के तहत, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कटऑफ डेट को वर्तमान जुलाई के स्थान पर दिसंबर में करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह निर्णय करीब नौ लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा देगा और पदोन्नति प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाएगा। सरकार ने कर्मचारी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करवा दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी। वर्तमान में, कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार, पदोन्नति के लिए जुलाई कटऑफ डेट है, जिस पर कर्मचारियों की पात्रता तय होती है। हालांकि, जुलाई कटऑफ होने के कारण जनवरी से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारी आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाते और पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने दिसंबर को नई कटऑफ डेट बनाने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके और पदों का सही आकलन भी संभव हो पाएगा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हर वर्ष सितंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके अलावा, इस वर्ष से पदोन्नति से जुड़ी सभी सूचनाएं मैनुअल के बजाय आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि कर्मचारियों को तय समय पर उनका हक मिल सके। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा, जिससे उनकी करियर प्रगति में बढ़ाव आएगा। साथ ही, यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के एक हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों के हित और विकास को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषित किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति की स्थिति और संबंधित सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। यह पोर्टल कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति प्रक्रिया को ट्रैक करने और किसी भी समस्या को तत्काल रिपोर्ट करने में मदद करेगा। इस तरह, सरकार का प्रयास है कि पदोन्नति प्रक्रिया में कोई भी अनियंत्रितता न हो और कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों में बड़ी खुशी और आशा पैदा हुई है, और वे इस नई नीति के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं

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