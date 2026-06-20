उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति समेत सरकार के सभी मंत्री अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर योगाभ्यास करेंगे।
उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें राज्यपाल , मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने निर्धारित स्थानों पर योगाभ्यास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को उत्तर प्रदेश में विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल , मुख्यमंत्री , दोनों उप मुख्यमंत्री , विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति समेत सरकार के सभी मंत्री अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर योगाभ्यास करेंगे। इसके साथ ही सभी जनपदों में शासन और प्रशासन के अधिकारी भी योग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनभवन में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें एक हजार से अधिक महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। महिला योग कार्यक्रम के दौरान पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह छह बजे झांसी किला मैदान में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के संगम नोज त्रिवेणी स्थल पर सुबह सात बजे आयोजित योग कार्यक्रम में आम लोगों के साथ योग करेंगे। वहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह छह बजे लखनऊ स्थित रेजिडेंसी पार्क में शामिल होंगे। सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों की सहभागिता के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने निर्धारित स्थानों पर योगाभ्यास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को उत्तर प्रदेश में विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति समेत सरकार के सभी मंत्री अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर योगाभ्यास करेंगे। इसके साथ ही सभी जनपदों में शासन और प्रशासन के अधिकारी भी योग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनभवन में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें एक हजार से अधिक महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। महिला योग कार्यक्रम के दौरान पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह छह बजे झांसी किला मैदान में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के संगम नोज त्रिवेणी स्थल पर सुबह सात बजे आयोजित योग कार्यक्रम में आम लोगों के साथ योग करेंगे। वहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह छह बजे लखनऊ स्थित रेजिडेंसी पार्क में शामिल होंगे। सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों की सहभागिता के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
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