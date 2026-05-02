उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिलने की समस्या जारी, हजारों परेशान

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल जमा करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या अगस्त 2025 से जारी है और अभी तक हल नहीं हो पाई है। बिजली विभाग के लगभग बीस हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मध्यांचल सहित पूरे प्रदेश के हर जिले में देखी जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरों में बिजली विभाग ने नए स्मार्ट मीटर तो लगाए हैं, लेकिन इनके नए मीटर नंबर की फीडिंग सिस्टम पर अपडेट नहीं हो पा रही है। इसके कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर माह काउंटर पर या ऑनलाइन बिजली बिल जमा करना पड़ता है, लेकिन बिल न मिलने के कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के बारे में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है।

लखनऊ में बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल जमा करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या अगस्त 2025 से जारी है और अभी तक हल नहीं हो पाई है। बिजली विभाग के लगभग बीस हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मध्यांचल सहित पूरे प्रदेश के हर जिले में देखी जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरों में बिजली विभाग ने नए स्मार्ट मीटर तो लगाए हैं, लेकिन इनके नए मीटर नंबर की फीडिंग सिस्टम पर अपडेट नहीं हो पा रही है। इसके कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर माह काउंटर पर या ऑनलाइन बिजली बिल जमा करना पड़ता है, लेकिन बिल न मिलने के कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के बारे में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश ऐशबाग, जो एक सहायक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हैं, उनका बिजली बिल कई महीनों से नहीं मिल रहा है। वे लखनऊ मध्य जोन के अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका बिल नहीं मिला है। उनके कनेक्शन नंबर 570794 और पीपीओ नंबर 2982 हैं। इस समस्या का सामना कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में धीरज सिंह भी शामिल हैं। उनका बिजली बिल भी महीनों से नहीं बन रहा है। उनका खाता संख्या नंबर 6321172883 है। वे कई बार संबंधित अभियंता से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। अलीगंज के सेक्टर एल निवासी सुरेन्द्र गुप्ता भी परेशान हैं। उनके घर में सिंगल फेस मीटर लगा दिया गया है, जबकि उनके घर में दो एयर कंडिशनर घोषित किए गए हैं। उनके घर में थ्री फेज मीटर लगाना चाहिए। उनके नए खाता संख्या 7326614938 आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक थ्री फेज मीटर नहीं लगा पाया गया है। यह समस्या मध्यांचल के अलावा पूरे प्रदेश की है। हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी इस समस्या से परेशान हैं। इसको लेकर मीटर सेक्शन के अधिशासी अभियंताओं को समय-समय पर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका मीटर संख्या फीड नहीं हुआ है, जिससे बिल ही नहीं बन पा रहा है। जल्द ही संबंधित जोन के मुख्य अभियंताओं से मिलकर भी पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। कप्तान सिंह, प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी.

लखनऊ में बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल जमा करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या अगस्त 2025 से जारी है और अभी तक हल नहीं हो पाई है। बिजली विभाग के लगभग बीस हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मध्यांचल सहित पूरे प्रदेश के हर जिले में देखी जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरों में बिजली विभाग ने नए स्मार्ट मीटर तो लगाए हैं, लेकिन इनके नए मीटर नंबर की फीडिंग सिस्टम पर अपडेट नहीं हो पा रही है। इसके कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर माह काउंटर पर या ऑनलाइन बिजली बिल जमा करना पड़ता है, लेकिन बिल न मिलने के कारण वे बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के बारे में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश ऐशबाग, जो एक सहायक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हैं, उनका बिजली बिल कई महीनों से नहीं मिल रहा है। वे लखनऊ मध्य जोन के अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका बिल नहीं मिला है। उनके कनेक्शन नंबर 570794 और पीपीओ नंबर 2982 हैं। इस समस्या का सामना कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में धीरज सिंह भी शामिल हैं। उनका बिजली बिल भी महीनों से नहीं बन रहा है। उनका खाता संख्या नंबर 6321172883 है। वे कई बार संबंधित अभियंता से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। अलीगंज के सेक्टर एल निवासी सुरेन्द्र गुप्ता भी परेशान हैं। उनके घर में सिंगल फेस मीटर लगा दिया गया है, जबकि उनके घर में दो एयर कंडिशनर घोषित किए गए हैं। उनके घर में थ्री फेज मीटर लगाना चाहिए। उनके नए खाता संख्या 7326614938 आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक थ्री फेज मीटर नहीं लगा पाया गया है। यह समस्या मध्यांचल के अलावा पूरे प्रदेश की है। हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी इस समस्या से परेशान हैं। इसको लेकर मीटर सेक्शन के अधिशासी अभियंताओं को समय-समय पर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका मीटर संख्या फीड नहीं हुआ है, जिससे बिल ही नहीं बन पा रहा है। जल्द ही संबंधित जोन के मुख्य अभियंताओं से मिलकर भी पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। कप्तान सिंह, प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी





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