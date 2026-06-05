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उत्तराखंड में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट

मौसम News

उत्तराखंड में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट
उत्तराखंडमौसमऑरेंज अलर्ट
📆05-06-2026 01:37:00
📰NBT Hindi News
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उत्तराखंड में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, नैनीताल समेत पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है।

उत्तराखंड में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट , देहरादून , नैनीताल समेत पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून , टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और हवाओं के साथ तेज बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल , बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। के अनुसार 6 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का येलो अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। देहरादून में भी कभी धूप तो कभी बारिश होने की वजह से मौसम के अलग-अलग रंग दिख रहे हैं। गुरुवार को देहरादून में सुबह से मौसम साफ रहा और तेज धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया तो वहीं शाम के समय अचानक से बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गयी। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली। लेकिन बारिश बंद होने के बाद उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वही कुमाऊं के अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं पर बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज देहरादून , टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही 6 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

उत्तराखंड में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, नैनीताल समेत पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और हवाओं के साथ तेज बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। के अनुसार 6 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का येलो अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। देहरादून में भी कभी धूप तो कभी बारिश होने की वजह से मौसम के अलग-अलग रंग दिख रहे हैं। गुरुवार को देहरादून में सुबह से मौसम साफ रहा और तेज धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया तो वहीं शाम के समय अचानक से बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गयी। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली। लेकिन बारिश बंद होने के बाद उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वही कुमाऊं के अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं पर बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही 6 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है

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उत्तराखंड मौसम ऑरेंज अलर्ट देहरादून नैनीताल पर्वतीय जिले

 

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