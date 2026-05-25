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उत्तरकाशी में ईंधन संकट, तीन किमी लंबा जाम

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उत्तरकाशी में ईंधन संकट, तीन किमी लंबा जाम
उत्तरकाशीईंधन संकटजाम
📆25-05-2026 17:27:00
📰Dainik Jagran
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उत्तरकाशी शहर में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए वाहनों की लंबी कतारों के कारण भीषण जाम लग गया है। आसपास के पंपों पर ईंधन की कमी से यात्री और स्थानीय लोग में परेशानी है।

उत्तरकाशी शहर में ईंधन संकट से लगा 3 KM लंबा जाम , यात्री और स्थानीय लोग परेशान उत्तरकाशी शहर में पेट्रोल पंप ों पर ईंधन भराने के लिए वाहनों की लंबी कतारों के कारण भीषण जाम लग गया है। आसपास के पंपों पर ईंधन की कमी से यात्री और स्थानीय लोग में परेशानी है। जनपद मुख्यालय के पेट्रोल पंप ों पर ईंधन भराने के लिए लग रही यात्री वाहन ों की कतार के चलते तीन किमी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सोमवार दिन से जनपद मुख्यालय के आसपास के पेट्रोल पंप ों पर ईंधन नहीं मिलने के चलते यहां उत्तरकाशी शहर के पेट्रोल पंप ों पर यात्री वाहन ों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई थी। दिन में भी इस कारण कई बार जाम की स्थिति बनी, लेकिन शाम होते-होते जाम की यह समस्या गंभीर हो गई। यहां पल्ला ज्ञानसू से बाजार तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। इस कारण दुपहिया वाहनों के निकलने लायक भी जगह नहीं होने से यात्री वाहन ों सहित स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि अन्य पेट्रोल पंप ों पर ईंधन खत्म होने से उत्तरकाशी बाजार के पेट्रोल पंप पर ही ईंधन भराने के लिए लंबी कतार लग रही है। कतार में लगे वाहन चालक हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के चलते जहां पहले रसोई गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा। वहीं, अब ईंधन की आपूर्ति भी प्रभावित होती नजर आ रही है। सोमवार को राजस्थान के 24 यात्रियों को यमुनोत्री धाम के दर्शन करवाकर गंगोत्री धाम के पड़ाव बाजार पेट्रोल पंप पहुंचे चालक मुकेश डंगवाल ने बताया कि उन्हें 60 लीटर ईंधन की जरूरत है। जबकि मात्र 20 लीटर ही मिल पाया है। इस कारण जगह-जगह पेट्रोल पंप ों पर रूकना पड़ रहा है। जयपुर से पहुंचे एक अन्य यात्री वाहन में सवार अशोक ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक उन्हें जरूरत के मुताबिक ईंधन नहीं दे रहे हैं। इस कारण समस्या आ रही है। एक अन्य यात्री वाहन के चालक सुनील कुमार ने भी यही समस्या बताई। इधर, ज्ञानसू के पेट्रोल पंप पर भी ईंधन भराने के लिए लगी यात्री वाहन ों की लंबी कतार ओपन टनल तक पहुंच गई थी। इस कारण बन रही जाम की स्थिति से स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी है। जनपद मुख्यालय के आसपास के पेट्रोल पंप ों पर ईंधन नहीं मिलने से यहां के पेट्रोल पंप पर ही ईंधन भराने के लिए यात्री वाहन ों की कतार लग रही है। जाम की स्थिति न बने इसके लिए ईंधन नहीं भराने वालों दोनों तरफ से निश्चित समय पर रोककर आवाजाही करवाई जा रही है.

उत्तरकाशी शहर में ईंधन संकट से लगा 3 KM लंबा जाम, यात्री और स्थानीय लोग परेशान उत्तरकाशी शहर में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए वाहनों की लंबी कतारों के कारण भीषण जाम लग गया है। आसपास के पंपों पर ईंधन की कमी से यात्री और स्थानीय लोग में परेशानी है। जनपद मुख्यालय के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए लग रही यात्री वाहनों की कतार के चलते तीन किमी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सोमवार दिन से जनपद मुख्यालय के आसपास के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलने के चलते यहां उत्तरकाशी शहर के पेट्रोल पंपों पर यात्री वाहनों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई थी। दिन में भी इस कारण कई बार जाम की स्थिति बनी, लेकिन शाम होते-होते जाम की यह समस्या गंभीर हो गई। यहां पल्ला ज्ञानसू से बाजार तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। इस कारण दुपहिया वाहनों के निकलने लायक भी जगह नहीं होने से यात्री वाहनों सहित स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि अन्य पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने से उत्तरकाशी बाजार के पेट्रोल पंप पर ही ईंधन भराने के लिए लंबी कतार लग रही है। कतार में लगे वाहन चालक हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के चलते जहां पहले रसोई गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा। वहीं, अब ईंधन की आपूर्ति भी प्रभावित होती नजर आ रही है। सोमवार को राजस्थान के 24 यात्रियों को यमुनोत्री धाम के दर्शन करवाकर गंगोत्री धाम के पड़ाव बाजार पेट्रोल पंप पहुंचे चालक मुकेश डंगवाल ने बताया कि उन्हें 60 लीटर ईंधन की जरूरत है। जबकि मात्र 20 लीटर ही मिल पाया है। इस कारण जगह-जगह पेट्रोल पंपों पर रूकना पड़ रहा है। जयपुर से पहुंचे एक अन्य यात्री वाहन में सवार अशोक ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक उन्हें जरूरत के मुताबिक ईंधन नहीं दे रहे हैं। इस कारण समस्या आ रही है। एक अन्य यात्री वाहन के चालक सुनील कुमार ने भी यही समस्या बताई। इधर, ज्ञानसू के पेट्रोल पंप पर भी ईंधन भराने के लिए लगी यात्री वाहनों की लंबी कतार ओपन टनल तक पहुंच गई थी। इस कारण बन रही जाम की स्थिति से स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी है। जनपद मुख्यालय के आसपास के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलने से यहां के पेट्रोल पंप पर ही ईंधन भराने के लिए यात्री वाहनों की कतार लग रही है। जाम की स्थिति न बने इसके लिए ईंधन नहीं भराने वालों दोनों तरफ से निश्चित समय पर रोककर आवाजाही करवाई जा रही है

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उत्तरकाशी ईंधन संकट जाम पेट्रोल पंप यात्री वाहन

 

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