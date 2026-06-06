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उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज हत्या का मामला

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उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज हत्या का मामला
उत्तर प्रदेशशाहजहांपुरहत्या
📆06-06-2026 04:45:00
📰Amar Ujala
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हिस्ट्रीशीटर पति की हत्या कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांट के लिंथरा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हिस्ट्रीशीटर पति ओमकार की हत्या कर दी थी। पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे ने पैर से गर्दन दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद नन्हे ने अपने बगीचे में शव को गाड़ दिया। वारदात के साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। ओमकार को प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद ओमा और नन्हे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया था। मानपुर मलिकापुर गांव निवासी सत्यवीर सिंह ने 6 मार्च को अपने भाई ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि ओमकार 23 फरवरी को तिलहर न्यायालय में एक मुकदमे की तारीख पर जाने के लिए घर से निकला था। इसके बाद वापस नहीं आया। जांच के दौरान चार जून को सत्यवीर सिंह ने अपने भाई के अपहरण की आशंका जताते हुए कांट के गांव लिंथरा निवासी नन्हे और अपनी भाभी ओमा भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि ओमा भारती और नन्हे के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों के संबंधों की जानकारी होने पर ओमकार इसका विरोध करता था। ओमकार पर कई मुकदमे दर्ज थे जिसकी वजह से दोनों को लगता था कि वह उन लोगों की हत्या कर देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर ओमकार को रास्ते से हटाने की साजिश रची। एसपी सिटी ने बताया कि घटना वाले दिन ओमकार को नन्हे के बगीचे में बुलाया गया। वहां उसे शराब पिलाई गई। जब वह नशे की हालत में था तक उसके गले पर पैर रखकर दबा दिया। फिर शव को बाग में ही केले के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांट के लिंथरा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हिस्ट्रीशीटर पति ओमकार की हत्या कर दी थी। पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे ने पैर से गर्दन दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद नन्हे ने अपने बगीचे में शव को गाड़ दिया। वारदात के साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। ओमकार को प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद ओमा और नन्हे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया था। मानपुर मलिकापुर गांव निवासी सत्यवीर सिंह ने 6 मार्च को अपने भाई ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि ओमकार 23 फरवरी को तिलहर न्यायालय में एक मुकदमे की तारीख पर जाने के लिए घर से निकला था। इसके बाद वापस नहीं आया। जांच के दौरान चार जून को सत्यवीर सिंह ने अपने भाई के अपहरण की आशंका जताते हुए कांट के गांव लिंथरा निवासी नन्हे और अपनी भाभी ओमा भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि ओमा भारती और नन्हे के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों के संबंधों की जानकारी होने पर ओमकार इसका विरोध करता था। ओमकार पर कई मुकदमे दर्ज थे जिसकी वजह से दोनों को लगता था कि वह उन लोगों की हत्या कर देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर ओमकार को रास्ते से हटाने की साजिश रची। एसपी सिटी ने बताया कि घटना वाले दिन ओमकार को नन्हे के बगीचे में बुलाया गया। वहां उसे शराब पिलाई गई। जब वह नशे की हालत में था तक उसके गले पर पैर रखकर दबा दिया। फिर शव को बाग में ही केले के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया

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उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर हत्या प्रेमी पत्नी ओमकार ओमा भारती नन्हे

 

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