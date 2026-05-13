उत्पाक अक्डशी 2026: आज की सौभाग्य, अशुभ योग और राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी

आनंद सागर पाठक से अपरा एकादशी 2026 और उसके सौभाग्य, अशुभ योग और राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी के बारे में जानने के लिए जारी की गई है। साथ ही पूजा, व्रत और अन्य अचूक उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज बुधवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi 2026) के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की साधना करने से सुख, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और चंद्रदेव मीन राशि में विराजमान हैं। साथ ही विष्कुम्भ योग और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल का समय समेत आदि जानकारी। [रहने को 2500] अधिक जानकारी के लिए Astropatri.

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