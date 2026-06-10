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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा: गोरखपुर में परीक्षार्थियों की भीड़, ट्रेनों और बसों के लिए धक्कामुक्की

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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा: गोरखपुर में परीक्षार्थियों की भीड़, ट्रेनों और बसों के लिए धक्कामुक्की
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तीगोरखपुर परीक्षाट्रेन भीड़
📆10-06-2026 08:53:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन गोरखपुर के रेलवे और बस स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम को स्टेशनों पर अफरातफरी मची रही। सीटों के लिए धक्कामुक्की होने के कारण कई परीक्षार्थी खिड़कियों से प्रवेश करने के लिए मजबूर हुए। परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाईं और पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाईं। परीक्षार्थियों के लिए यात्री आश्रय स्थल बनाया गया और स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन गोरखपुर के रेलवे और बस स्टेशन ों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। परीक्षा छूटने के बाद शाम को स्टेशनों पर अफरातफरी मची रही। कई परीक्षार्थी ट्रेन और बसों में सीटों के लिए धक्कामुक्की करनी पड़ी। सीट प्राप्त न होने से कुछ परीक्षार्थी आपातकालीन खिड़कियों से ट्रेन में प्रवेश करने के लिए मजबूर हुए। रेलवे और बस दोनों स्टेशनों पर पूRE दिन भीड़ का मेला सा लगा रहा। परीक्षा समाप्त होने के बाद सैकड़ों परीक्षार्थी वापसी के लिए स्टेशनों में भटकते नजर आए। सबसे ज्यादा भीड़ कचहरी बस स्टेशन पर देखी गई जहाँ पर बसों की काउंट साइट पर परीक्षार्थी लगे रहे। परिवहन निगम ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाईं और 24x7 लाइन उपलब्ध कराई। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मंगलवार को कचहरी बस स्टेशन के लिए कई डिपो से अतिरिक्त 25 बसें मंगाई गई थीं। पूर्वोत्तर रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिनमें गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर और आजमगढ़-गोरखपुर लुक तक की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर जंक्शन पर 3,200 वर्ग फीट में अस्थाई यात्री आश्रय स्थल बनाया गया। रेलवे ने सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस तैनात किए। यात्री मानीटरिंग के लिए सीसी कैमरे लगाए गए और स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया। सुरक्षा बंधुओं को हेल्पलाइन 139 और निकटतम आरपीएफ व जीआरपी कर्मी से संपर्घ करने की सलाह दी गई.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन गोरखपुर के रेलवे और बस स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। परीक्षा छूटने के बाद शाम को स्टेशनों पर अफरातफरी मची रही। कई परीक्षार्थी ट्रेन और बसों में सीटों के लिए धक्कामुक्की करनी पड़ी। सीट प्राप्त न होने से कुछ परीक्षार्थी आपातकालीन खिड़कियों से ट्रेन में प्रवेश करने के लिए मजबूर हुए। रेलवे और बस दोनों स्टेशनों पर पूRE दिन भीड़ का मेला सा लगा रहा। परीक्षा समाप्त होने के बाद सैकड़ों परीक्षार्थी वापसी के लिए स्टेशनों में भटकते नजर आए। सबसे ज्यादा भीड़ कचहरी बस स्टेशन पर देखी गई जहाँ पर बसों की काउंट साइट पर परीक्षार्थी लगे रहे। परिवहन निगम ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाईं और 24x7 लाइन उपलब्ध कराई। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मंगलवार को कचहरी बस स्टेशन के लिए कई डिपो से अतिरिक्त 25 बसें मंगाई गई थीं। पूर्वोत्तर रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिनमें गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर और आजमगढ़-गोरखपुर लुक तक की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर जंक्शन पर 3,200 वर्ग फीट में अस्थाई यात्री आश्रय स्थल बनाया गया। रेलवे ने सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस तैनात किए। यात्री मानीटरिंग के लिए सीसी कैमरे लगाए गए और स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया। सुरक्षा बंधुओं को हेल्पलाइन 139 और निकटतम आरपीएफ व जीआरपी कर्मी से संपर्घ करने की सलाह दी गई

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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती गोरखपुर परीक्षा ट्रेन भीड़ बस स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था

 

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