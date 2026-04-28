उत्तर प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती: यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए बड़ी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई और कॉन्स्टेबल जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को मजबूत करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस साल लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई और कॉन्स्टेबल जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले साल, एक साथ 60 हजार पदों पर कॉन्स्टेबल की भर्ती हुई थी, और अब इस बार भी बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित हेड ऑपरेटर/हेड ऑपरेटर (मैकेनिकल) के 936 पदों पर नियुक्ति-पत्र विवरण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सेलेक्शन प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। इस भर्ती प्रक्रिया में पहली बार 60,244 कॉन्स्टेबल पदों पर ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग सेंटरों में ही प्राप्त कराई गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 41 हजार पदों के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस वर्ष होमगार्ड, एसआई आदि पदों को मिलाकर 1 लाख पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखी गई है। यूपी होमगार्ड के 41,000+ पदों पर लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा चुकी है। इसके बाद जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की उम्मीद है। वहीं, यूपी पुलिस दरोगा के 4,500+ पदों के लिए मार्च में ही रिटन एग्जाम लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों को अगले चरण में फिजिकल (PET&PST) के लिए बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026 होमगार्ड और दरोगा के अलावा, UPRRPB उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के 32,600+ पदों के लिए जून में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। लिखित परीक्षा की तारीख पहले ही जारी हो गई थी। कॉन्स्टेबल, आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर, घुड़सवार के लिए पहले चरण में लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। ये तीन भर्तियां UPRPPB की बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें इस साल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इस भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करें। यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है और उन्हें अपनी करियर की दिशा में एक नया मीलस्टोन प्रदान करेगी.

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस साल लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई और कॉन्स्टेबल जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले साल, एक साथ 60 हजार पदों पर कॉन्स्टेबल की भर्ती हुई थी, और अब इस बार भी बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित हेड ऑपरेटर/हेड ऑपरेटर (मैकेनिकल) के 936 पदों पर नियुक्ति-पत्र विवरण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सेलेक्शन प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। इस भर्ती प्रक्रिया में पहली बार 60,244 कॉन्स्टेबल पदों पर ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग सेंटरों में ही प्राप्त कराई गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 41 हजार पदों के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस वर्ष होमगार्ड, एसआई आदि पदों को मिलाकर 1 लाख पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखी गई है। यूपी होमगार्ड के 41,000+ पदों पर लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा चुकी है। इसके बाद जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की उम्मीद है। वहीं, यूपी पुलिस दरोगा के 4,500+ पदों के लिए मार्च में ही रिटन एग्जाम लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों को अगले चरण में फिजिकल (PET&PST) के लिए बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026 होमगार्ड और दरोगा के अलावा, UPRRPB उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के 32,600+ पदों के लिए जून में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। लिखित परीक्षा की तारीख पहले ही जारी हो गई थी। कॉन्स्टेबल, आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर, घुड़सवार के लिए पहले चरण में लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। ये तीन भर्तियां UPRPPB की बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें इस साल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इस भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करें। यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है और उन्हें अपनी करियर की दिशा में एक नया मीलस्टोन प्रदान करेगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

यूपी पुलिस भर्ती होमगार्ड भर्ती उत्तर प्रदेश भर्ती योगी आदित्यनाथ पुलिस भर्ती

United States Latest News, United States Headlines